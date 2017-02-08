Лекторий «Исторические субботы» посетило более 7 000 человек

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6 февраля 2017 года исполняется ровно год с момента запуска совместного проекта Российского военно-исторического общества и Государственного исторического музея - лектория «Исторические субботы». За это время публичные лекции о становлении и развитии Российского государства посетило более 7 000 слушателей.

- Лекторий «Исторические субботы» за год стал заметным явлением в культурной жизни Москвы и имеет большое просветительское значение для самой широкой аудитории. Лекции охватывают самый широкий спектр тем: происхождение Руси, средневековье, новую и новейшую историю, а также историю взаимоотношений нашего государства с другими странами, участие России в различных воинах, - рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. - Для участия в проекте мы приглашаем ученых с мировыми именами, выступления которых посещают студенты, аспиранты, ученые и представители самых разных профессий. Кроме того, в год 100-летия Великой российской революции 1917 года мы планируем организовать ряд специальных тематических лекций.

Цикл лекций «Исторические субботы», посвященный известным и малоизученным страницам прошлого России, является совместным проектом Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества, который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского исторического общества. Лекторий призван способствовать сохранению исторической правды и по-прежнему остается бесплатным.

- Для нас было крайне важным, что инициатива создания исторического лектория была поддержана на государственном уровне. Реализация подобных проектов способствует расширению музейной аудитории, повышению уровня образования и усиления роли музея как научно - просветительского центра – подчеркнул ранее директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Лекции проходят каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3.

11 февраля в 12.00 с лекцией «Повседневная жизнь русского столичного дворянства в XIХ веке» выступит Вера Бокова - российский историк, главный научный сотрудник Научно-экспозиционного отдела Исторического музея, доктор исторических наук. В 15.00 о внешней политике Петра I расскажет доктор исторических наук, руководитель центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории РАН Геннадий Санин. Вход на лекции бесплатный.

Источник: Министерство культуры РФ