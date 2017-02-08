Курс валют
59.19
63.24
/Культура/

Лекторий «Исторические субботы» посетило более 7 000 человек

6 февраля 2017 года исполняется ровно год с момента запуска совместного проекта Российского военно-исторического общества и Государственного исторического музея - лектория «Исторические субботы». За это время публичные лекции о становлении и развитии Российского государства посетило более 7 000 слушателей.

- Лекторий «Исторические субботы» за год стал заметным явлением в культурной жизни Москвы и имеет большое просветительское значение для самой широкой аудитории. Лекции охватывают самый широкий спектр тем: происхождение Руси, средневековье, новую и новейшую историю, а также историю взаимоотношений нашего государства с другими странами, участие России в различных воинах, - рассказал Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. - Для участия в проекте мы приглашаем ученых с мировыми именами, выступления которых посещают студенты, аспиранты, ученые и представители самых разных профессий. Кроме того, в год 100-летия Великой российской революции 1917 года мы планируем организовать ряд специальных тематических лекций.

Цикл лекций «Исторические субботы», посвященный известным и малоизученным страницам прошлого России, является совместным проектом Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества, который реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского исторического общества. Лекторий призван способствовать сохранению исторической правды и по-прежнему остается бесплатным.

- Для нас было крайне важным, что инициатива создания исторического лектория была поддержана на государственном уровне. Реализация подобных проектов способствует расширению музейной аудитории, повышению уровня образования и усиления роли музея как научно - просветительского центра – подчеркнул ранее директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Лекции проходят каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея по адресу: Москва, Площадь Революции, 2/3.

11 февраля в 12.00 с лекцией «Повседневная жизнь русского столичного дворянства в XIХ веке» выступит Вера Бокова -  российский историк, главный научный сотрудник Научно-экспозиционного отдела Исторического музея, доктор исторических наук. В 15.00 о внешней политике Петра I расскажет доктор исторических наук, руководитель центра «Россия в международных отношениях» Института российской истории РАН Геннадий Санин. Вход на лекции бесплатный.

Источник: Министерство культуры РФ

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 41 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Шаг на встречу!

Новый фильм Арнольда Шварценеггера посвящен катастрофе над Боденским озером 2002 года

Фильм «Чужой дом» удостоен награды американской Гильдии кинематографистов

Кубанские спортсмены завоевали восемь наград на первенстве России по самбо

Кубанские школьники стали призерами Всероссийского научного конкурса