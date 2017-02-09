Подробности роковой дуэли Пушкина и Дантеса раскрывают раритеты Президентской библиотеки

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10 февраля 2017 года исполняется 180 лет со дня смерти гениального русского поэта, прозаика, драматурга, публициста, основоположника современной русской литературы и создателя современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной электронной коллекцией «А. С. Пушкин (1799-1837)», в которой представлено творческое наследие писателя, изобразительные и биографические материалы, в том числе посвященные роковому поединку и последним минутам жизни писателя.

Существует несколько версий того, что именно стало причиной дуэли Пушкина и Дантеса. Одна из них – самолюбие поэта. В оцифрованной работе В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» 1927 года приведены свидетельства его современников. Так, к примеру, князь П. П. Вяземский пишет: «Мы можем сообщить личное и общее впечатление, что дуэль не была вызвана какими-либо обстоятельствами, которые можно было бы определить и оправдать. Грязное анонимное письмо не могло дать повода; плохие каламбуры еще менее. Не ревность мучила Пушкина, а до глубины пораженное самолюбие». Князь винит в конфликте не Дантеса, а его покровителя – барона Геккерена: «Единственное объяснение раздражению Пушкина следует видеть не в волокитстве молодого Геккерена(Дантеса)???, а в уговаривании стариком бросить мужа. Этот шаг старика и был тем убийственным оскорблением для самолюбия Пушкина, которое должно быть смыто кровью». Эту версию подтверждают и приведенные в этом же издании воспоминания А. И. Васильчиковой: «Раз они возвращались из театра. Старик Геккерен, идя позади, шепнул ей, когда же она склонится на мольбы его сына? Наталья Николаевна побледнела, задрожала. Пушкин смутился; на его вопрос она передала ему слова, ее поразившие. На другой же день он написал Геккерену свое резкое и дерзкое письмо».

Васильчикова продолжает: «Дантес, который после письма Пушкина должен был защищать себя и своего усыновителя, отправился к графу Строганову; Этот Строганов был старик, пользовавшийся между аристократами особенным уважением, отличавшийся отличным знанием всех правил аристократической чести. Этот-то старец объявил Дантесу решительно, что за оскорбительное письмо непременно должно драться, и дело было решено».

На портале Президентской библиотеки в электронной копии одного из номеров журнала «Русская старина», вышедшего в феврале 1901 года, «встречаем» Жоржа Дантеса в рассказе князя А. А. Трубецкого: «Он был отличный товарищ и образцовый офицер. Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его – он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими - требовательнее: если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». «Пушкин, хорошо зная, что Дантес не «приударяет» за его женою, вовсе не ревновал, но, как он сам выражался, Дантес был ему противен своею манерою, своим языком, менее воздержанным, чем следовало, как полагал Пушкин», - свидетельствует князь.

Отправляясь на место дуэли, секунданты не теряли надежды отговорить соперников от поединка. В уже упомянутой книге «Жизнь Пушкина» В. В. Вересаев приводит такие свидетельства: «На дворцовой набережной они встретили в экипаже г-жу Пушкину. Данзас узнал ее, надежда в нем блеснула, встреча эта могла поправить все. Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону», а также «в день поединка друзья везли обоих противников через место публичного гулянья, несколько раз останавливались, роняли нарочно оружие, надеялись на благодетельное вмешательство общества, но все их усилия и намеки остались безуспешны». В этой же книге приводятся условия дуэли и подробная схема места, где прогремел роковой выстрел.

«Сигнал к началу поединка был дан Данзасом. Он махнул шляпой, и противники начали сходиться. Они шли друг на друга грудью. Пушкин сразу подошел почти вплотную к своему барьеру. Дантес сделал четыре шага. Соперники приготовились стрелять. Спустя несколько мгновений раздался выстрел. Стрелял Дантес. <…> Пушкин упал на шинель Данзаса, служившую барьером, и остался недвижим, головой в снегу. При падении пистолет Пушкина увязнул в снегу так, что все дуло наполнилось снегом. Секунданты бросились к нему. Сделал движение в его сторону и Дантес. После нескольких секунд молчания и неподвижности Пушкин поднялся до половины, опираясь на левую руку, и сказал: «Подождите! Я чувствую в себе достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл свою грудь правой рукой. Данзас подал Пушкину новый пистолет в замен того, который при падении был забит снегом. Опершись левою рукой о землю, Пушкин стал прицеливаться и твердой рукой выстрелил. Дантес пошатнулся и упал. Пушкин, увидя его падающего, подбросил вверх пистолет и закричал: «Браво!», - такую картину поединка воспоминаниями его свидетелей рисует П. Е. Щеголев в своей работе «Дуэль и смерть Пушкина : исследование и материалы», изданной в 1917 году.

Смертельно раненного поэта привезли в его квартиру на Мойке, 12. В сентябрьском номере журнала «Русская старина» в 1875 году впервые было опубликовано письмо очевидца последних дней жизни А. С. Пушкина. На тот момент оставалось неизвестным, кто его писал и кому оно было адресовано. «Первое слово его жене, когда внесли его в комнату раненого и положили на диван, было следующее: «Как я счастлив! Я еще жив и ты возле меня! Будь покойна: ты невиновата, я знаю, что ты невиновата». Между тем, он скрыл от нее опасность раны своей, которую доктор по его требованию, откровенно объявил ее смертельною», - говорится в письме. Очевидец продолжает: «Ни одной жалобы, ни одного упрека, ни одного холодного, черствого слова не слыхали мы. Если он и просил докторов не заботиться о продолжении жизни его, дать ему умереть скорее, то единственно от того, что он знал о неминуемости смерти своей и терпел лютейшие мучения. <…> Прощаясь с детьми, перекрестил он их. С женою прощался несколько раз и всегда говорил ей с нежностью и любовью. С нами прощался он посреди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом бодрым и с нежностью».

Александр Сергеевич Пушкин скончался 10 февраля 1837 года. «В одну минуту погибла сильная крепкая жизнь, полная гения, светлая надежда, - цитирует В. А. Жуковского « Сокращенная историческая хрестоматия», изданная в 1905 году, - Россия лишилась своего любимого национального поэта».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки