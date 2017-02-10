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/Культура/

Кубанские артисты к 80-летию края устроят гастроли

Кубанские творческие коллективы в 2017 году устроят гастроли в 44 муниципалитета к 80-летию Краснодарского края.

Об этом сообщили на рабочем совещании, которое провела министр культуры края Виктория Лапина.

Кубанский казачий хор, творческое объединение «Премьера» и краевая филармония уже предоставили графики выездов в муниципалитеты. Намечены гастрольные маршруты Краснодарского академического театра имени М. Горького и Краевого театра кукол. Посещение этих концертов и спектаклей будет бесплатным, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Культура

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