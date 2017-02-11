В Краснодаре откроется выставка работ учеников школы Захарченко

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Выставка работ учащихся школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени Захарченко откроется в Краснодаре 15 февраля.

Экспозицию «Сохраняя традиции» покажут в Детской художественной галерее Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В нее вошло более 100 работ по направлениям живопись, рисунок, графика и декоративно-прикладное искусство.

В рамках открытия выставки будут представлены музыкальные номера в исполнении воспитанников и преподавателей школы-интерната.

Выставка продлится до 26 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv