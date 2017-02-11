Курс валют
58.85
62.68
/Культура/

В Краснодаре откроется выставка работ учеников школы Захарченко

Выставка работ учащихся школы-интерната народного искусства для одаренных детей имени Захарченко откроется в Краснодаре 15 февраля.

Экспозицию «Сохраняя традиции» покажут в Детской художественной галерее Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств. В нее вошло более 100 работ по направлениям живопись, рисунок, графика и декоративно-прикладное искусство.

В рамках открытия выставки будут представлены музыкальные номера в исполнении воспитанников и преподавателей школы-интерната.

Выставка продлится до 26 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Культура

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Остров на Курилах назвали в честь генерала Деревянко. Он подписал акт о капитуляции Японии

В Минске задержали украинского поэта из-за запрета на въезд в Россию

В Минеральных Водах пьяный мужчина угнал трактор и утопил его в реке

В Краснодаре откроется выставка работ учеников школы Захарченко

В Сочи пройдет флешмоб в поддержку онкобольных детей