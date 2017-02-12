В Сочи «Эксцентрик-балет» представит концерт в стиле contemporary

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В Сочи 1 марта «Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова представит Вечер премьер в стиле contemporary.

Зрители увидят два новых спектакля коллектива: «Хронотоп» — графичная, почти черно-белая постановка Сергея Смирнова, «Песни последней травы» — постановка на тему «маленького человечка».

В постановках заняты солисты труппы Ашот Назаретян и Татьяна Брызгалова.

Концерт начнется в 19:00 в «Зимнем театре», сообщает пресс-служба Сочинского концертно-филармонического объединения.

Источник: kuban24.tv