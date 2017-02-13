Казачата поборются за титул чемпионов России по хоровому искусству

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Воспитанники школы-интерната народного искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко примут участие в финале Хорового чемпионата России.

Вокально-хореографический ансамбль «Родные напевы» успешно прошел отборочный этап в Казани. Коллектив под руководством заслуженного работника культуры России, Украины и Кубани В.И. Ярешко стал обладателем золотого диплома лауреата I степени открытого Кубка чемпионата. Жюри возглавлял заслуженный артист РФ, хоровой дирижёр, художественный руководитель детского хора им. В. Попова А.Л. Кисляков.

Главной наградой первого этапа стало приглашение на финал, который состоится с 28 по 31 марта в Санкт-Петербурге. Для ансамбля «Родные напевы» и его 33 участников это возможность стать чемпионом России по хоровому искусству, пройти мастер-классы от именитых педагогов и хормейстеров.

Чемпионат России по хоровому искусству – ежегодное соревнование среди хоровых коллективов. Первый чемпионат прошел в 2015 году и собрал более 200 хоров.