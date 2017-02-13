Участники ежегодного фотоконкурса «Взгляд иностранца» в ожидании новых идей для творческой самореализации

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Ежегодный Международный фотоконкурс Президентской библиотеки «Взгляд иностранца» / «Foreign View» вновь сконцентрировал внимание на самых удивительных и впечатляющих явлениях современной социо-культурной жизни целых стран и отдельно взятых географических мест нашей планеты. В свою очередь участники и победители конкурса с достоинством продемонстрировали свои работы на состоявшейся в феврале 2017 года церемонии награждения и выразили благодарность организаторам за оригинальную идею и постоянное развитие проекта.

Традиционно в каждой номинации членами жюри – известными фотографами, деятелями культуры, представителями государственных структур – выбирается работа, в которой наиболее технично и оригинально удалось отразить тематику номинации. Также дополнительно отмечаются работы, выбранные партнерами фотоконкурса. Так, в номинации «Через Запад на Восток» победил Владимир Вишняков, представивший работу «Магические Метеоры», в которой показано одно из наиболее посещаемых туристических и паломнических мест. Автор является истинным поклонником греческой культуры, неоднократно присылал на проект тематические снимки и был рад, что в 2016 году географическая номинация была посвящена именно этой стране. В этой же номинации дипломом была отмечена работа Елены Игнатьевой под названием «Человек и вулкан», демонстрирующая красоту центральной части греческого острова Нисирос.

В номинации «Улица на экране» победил Алексей Смышляев из Санкт-Петербурга. На снимке показана игра детей, запускающих воздушного змея на улице кубинского города Тринидад. Самым ярким снимком в номинации «Сибирь. Я люблю тебя» оказалась работа участника из Ханоя. Динь Суан Чыонг в комментарии к этому снимку с изображением озера Байкал заметил, что уникальная зимняя красота помогает каждому туристу на время забыть о сибирском холоде. В номинации «Человек с киноаппаратом» приз достался участнице из Барнаула Ольге Бакулиной за снимок под названием «Папарацци». В номинации «Новая волна» победу одержала москвичка Наталья Андрианова, представившая оригинальную работу «Про зонтик». Яркую серию работ прислал Паскаль Дюмон из Канады. Его снимки, изображающие жизнь иностранных студентов в общежитии одного из университетов Москвы, были высоко оценены жюри и позволили одержать победу в номинации «КиноДок». Фотограф впервые участвовал в проекте и был искренне рад возможности показать свои работы участникам из разных стран. В номинации «Народное голосование» победила участница из Санкт-Петербурга Ксения Жукова. Ее работа набрала максимальное количество голосов в Instagram.

Сотрудники Президентской библиотеки также принимают активное участие в фотоконкурсе. Так, в специальной номинации «Наши таланты» победителем стала Юлия Гребнева. Ценными призами от Московской дирекции по развитию культурных центров были награждены постоянные участники фотоконкурса «Взгляд иностранца» – Джавид Маммедов из Азербайждана и Алицья Юсупова из Польши, работы которых посвящены людям и улицам Москвы. В одном из своих комментариев к снимкам участница отметила, что Москва – это особый город, наполненный красотой, уютом, историями, тайнами и эмоциями. «Чтобы увидеть нечто особенное в окружающем мире, нужно открыть глаза и душу», – заметила Алицья. В тоже время Джавид отметил особую ценность того, что снимки победителей и номинантов попадают в фотоальбом, который пополняет цифровой фонд Президентской библиотеки.

Ежегодно фотоконкурс «Взгляд иностранца» / «Foreign View» объединяет любителей и профессионалов фотосъемки со всего мира. Проект служит стимулом к необычным путешествиям, к совершенствованию своего мастерства, помогает изучать далекие уголки нашей планеты, позволяет увидеть уникальные явления культуры и быта людей других национальностей. Следить за новостями проекта можно на сайте Президентской библиотеки, а также на официальных страницах фотоконкурса в социальных сетях.

Фото АЙДЫН МЕХТИЕВ, АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ

Источник: Президентская библиотека