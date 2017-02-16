«Киноакадемии» в Анапе готовят юных монтажеров

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Монтаж – одна из важнейших частей кинематографичес кого процесса, способная придать повествованию в картине выразительность, внятность и содержательность минимальными средствами.

На «Зимней Детской Киноакадемии», которая проходит во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе, каждый участник имеет возможность получить азы любой кинопрофессии из уст настоящих мастеров своего дела.

«На «железе» научить детей монтировать можно очень быстро. Они моментально осваивают программу. Но самое главное – это дать им понятие, что, зачем и какие кадры монтировать: средний и общий планы, общий с крупным, то есть поплановый, логический монтаж, последовательнос ть событий и так далее. Когда есть понимание, тогда мы садимся на «линейку» и начинаем нарезать фрагменты», – рассказал о процессе обучения Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан и преподаватель курса «Монтаж для начинающих» Юрий Кокорин.

Дети увлеченно и скрупулезно монтируют свои первые кадры. По словам 14-летнего Анатолия Степаняна, который приехал в «Смену» из Алтайского края, на «Киноакадемию» его привела «любовь к кино»: «Я пробовал до этого сам немного монтировать, но эти несколько дней подарили мне огромное количество знаний». Юный монтажер честно признается, что цель побороться за грант на бесплатное обучение в МИТРО не ставит, но не исключает вероятность выбора кинопрофессии в будущем.

Напомним, что «Зимняя Детская Киноакадемия» проходит в ВДЦ «Смена» второй год подряд. Около полутысячи участников обучаются на 18 факультетах: от актерского мастерства и продюсерского до научно-популярно го кино и буктрейлеров. Отличительной особенностью «Киноакадемии» является приглашение ведущих профессионалов отечественной киноиндустрии, таких как продюсера, режиссера и сценариста Алексея Петрухина («Вий 3D»), актеров театра и кино Андрея Мерзликина («Молодежка», «Бумер»), Дмитрия Шаракоиса («Интерны»), Ярослава Жалнина («Гагарин. Первый в космосе») и другие.