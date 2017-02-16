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Культурное воровство, безкультурное отношение к делу и ученые звания любой ценой – вот лишь самая малость того, чем может похвастать сегодняшнее Минкультуры во главе с гламурным «кульпросветовцем» Владимиром Мединским.

Меняю чужую жизнь на имидж

Самое по определению и предназначению тихое и спокойное министерство на сегодня, пожалуй, одно из самых скандальных и криминальных. От позорящих чиновников от культуры новостей просто в глазах рябит. Последняя история – это уже, если и не за гранью закона, то за любой границей человечности точно.

И сейчас уже вопрос десятый – зачем главе «минкульта» Владимиру Мединскому вообще сдалась эта диссертация, научная степень – да еще на фоне недавнего скандала с чиновниками, решившими по случаю стать и учеными. Все помнят, как громко и жестко с ними расправился Путин и как на будущее предостерег от подобного других. Выходит, Мединскому «последнее китайское» от президента нипочем? Или, как «очень своему», ему можно?

Коротко по сути истории, превратившейся в громкий скандал с трагическим финалом. Мединский написал работу под названием «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» и подал ее в диссертационный совет истфака МГУ на защиту. Ученые тут же поставили под сомнение научность этой работы и заподозрили автора в плагиате. А историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский вместе с экспертом сообщества "Диссернет" Иваном Бабицким подали заявление о лишении Мединского докторской степени, указав, что диссертация министра не просто ненаучна, а местами просто абсурдна. И в целом напоминает плохую курсовую работу.

«Уже при самом поверхностном знакомстве с трудом В.Р. Мединского не только специалисту, но и любому человеку с хоть сколько-нибудь серьёзным гуманитарным образованием бросается в глаза тот неоспоримый факт, что этот текст в принципе нельзя считать историческим исследование, настолько он пестрит грубейшими ошибками, которые трудно себе представить даже в курсовой работе студента исторического факультета» - из заявления о лишении Мединского учёной степени. «Приходится признать, что у Мединского нет общей квалификации историка. Поставленная им задача не решается даже на уровне дипломной работы студента исторического факультета» – из того же документа.

Более того, еще в 2014-м активисты сетевого общества «Диссернет», изучая предыдущую диссертацию Мединского по политологии, обнаружили, что 87 из 120 страниц работы, претендующей на научную, были «одолжены» у своего научного руководителя Сергея Проскурина, со стопроцентным копированием даже списка литературы, которую «использовал» Мединский при подготовке диссертации.

Так что и теперь, но уже известные ученые настаивали на том, чтобы специальная комиссия рассмотрела работу именно с целью констатации ненаучности и абсурдности. Но диссертационный совет МГУ словами декана истфака Ивана Тучкова заявил, что рассматривать работу министра конкретно на предмет плагиата не будет, поскольку ни у кого нет никаких сомнений в наличии в работе того самого плагиата. Насчет «ни у кого» декан, конечно, приврал – но обрадованный таким ходом событий Мединский, тем не менее, публично высказал ученым мужам свою «уважуху».

В общем-то, с натяжкой можно понять и тех ученых, что прогнулись под Мединского или тех, кто за него «попросил» - у них хорошая работа, звания, зарплаты, льготы, перспективы – попробуй, откажи. Кому охота после такой «житухи» с треском вылетать на пенсию или ехать директором в сельскую школу? Но нашлись люди, которые науку поставили выше страха за личный рай. Заседание, на котором стоял один вопрос – рассматривать ли работу Мединского на плагиат и научность или нет, то есть, давать ей дальше «зеленый свет» или ставить «кирпич», прошло 7 февраля. Все из 19 собравшихся ученых по жизни, так или иначе, между собой общаются – соответственно, каждый и ранее выражал свою точку зрения, а значит, судьба Мединского как ученого была, по сути, решена заранее и в его пользу. Лишь шестеро из девятнадцати открыто выступали против навязанного совету решения разрешить сочинению министра называться диссертацией. Эти шестеро по эмоциям могли дать фору своим более многочисленным оппонентам – страсти на заседании кипели до самого вечера, но спасти науку и репутацию самого МГУ не удалось. Едва придя с проигранного заседания домой ученый-историк Николай Ерофеев умер – не выдержало сердце. Не выдержало боли, отчаяния, обиды за то дело, которому он посвятил всю свою жизнь.

Гневных стрел в сторону министра Минкультуры тысячи – в сети, в живую, от ученых, от простых россиян… Но Мединскому, похоже, все эти стрелы параллельно – лес рубят, щепки летят. Жаль лишь, культура, наука, искусство – это и есть лес, который не рубят, а вырубают. А щепки… человеческие жизни. И жизни эти – даже не в угоду великому искусству, в угоду – обычному пиару чиновника, который, видимо, на всякий случай (чиновничий век не всегда долог) решил обзавестись и диссертацией, чтоб потом жилось легче.

Криминальный «культталант»

В стране цивилизованной, населенной цивилизованными людьми, такой трагедии было бы достаточно, чтобы министр подал в отставку уже на следующее утро. Или его бы «ушли». Причем, несмотря на все прошлые заслуги и награды. Награды оставим – мы видим, как непросто, порой через трупы, достаются они нашим чиновникам. Посмотрим на заслуги…

Скандал с хищением бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия в Питере, в котором все фигуранты известны, а Мединский вроде как в стороне. Но в среде силовиков ходит убеждение, что все подозреваемые во главе с замминистра Григорием Пирумовым не крысятничали за спиной у министра, а являлись его прямыми ставленниками. Сыщики подозревают, что бизнесмены и чиновники, которые организовывали с подконтрольными им фирмами заключение контрактов от имени Минкультуры России на реставрацию объектов культурного наследия, просто не могли столь объемные контракты проводить без участия Мединского. Тем более, Мединский лично постоянно ездил с инспекциями на знаковые объекты, и о том, как идет ход работ, ему докладывали представители фирм-подрядчиков – хотя в самом министерстве настаивают на «шапочном» знакомстве Мединского и с подрядчиками и вообще с темой. Комедия – где это видано, чтобы руководитель министерства, подвязавшегося на столь масштабный проект государственного значения, не был в курсе событий? Выходит, он просто не занимается тем, чем обязан заниматься? На данном этапе следствия, пожалуй, для Мединского не выполнение своих обязанностей – не худший вариант. Ведь работы, прописанные в договорах, которыми он «не занимался», выполнялись фиктивно, в результате было похищено не менее 50 миллионов рублей и тянут для фигурантов на приличные сроки и серьезные штрафы. Другое дело – найдут ли следователи подход к фигурантам и возможность убедить их не брать все на себя и, самое главное, дадут ли следователям это сделать?

Похоже, не дадут. Похоже, и в этот раз Мединский выплыл. Следствием официально назван организатор крупных хищений в Минкультуры – зам Мединского Григорий Пирумов, а сам Мединский опять же, видимо, на радостях, назвал аудит в своем ведомстве после коррупционного скандала полезным делом, словно намекая на то, что он человек порядочный и бояться ему нечего – а за своих сотрудников он не в ответе, пусть каждый боится сам за себя.

Скандальный «минкультурист»

Простой саратовский журналист Роман Арбитман в местной газете всего лишь продолжил публичную фразу Мединского «Везде супостатов преследовать будем… а ежели в сральнике поймаем, так и в сральнике загубим». Спустя неделю журналист был уволен за… отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. Причина-то была – любого журналюгу ноги кормят, но документально «ноги» Роман не оформил, просто бросив «я туда-то», а акт об отсутствии на месте был оформлена как надо, тем более, в учредителях газеты значится Минпечати.

И это при том, что обидевшийся на столько нелитературное продолжение своей фразы министр и сам горазд на те еще термины: будучи в культурной столице России Санкт-Петербурге, Мединский говорил о том, кого государство будет спонсировать на производство кино, а кого нет. Денег не будет для тех, кто, по словам Мединского, снимает «Рашку-говняшку».

Много шума наделало и увольнение министром старейшего директора Пушкинского музея Ирины Антоновой – Антонова сама давно хотела уйти, поскольку государством «для музея ничего не делалось», обращалась даже к Путину, но «воз и поныне там». Увольнением же Антоновой Мединский, по сути, подписался под всем, о чем буквально кричала Антонова – о равнодушии государства к нашим музеям.

Отказ Минкультуры финансировать знаменитый ежегодный фестиваль симфонических оркестров мира и урезание бюджета для его проведения с 87-ти до 10 миллионов на фоне финансирования фестиваля шансона – тоже вряд ли культурой назовешь. Нет, никто не спорит – шансон это тоже искусство, у него миллионная армия поклонников – и все же фестиваль шансона больше наше внутреннее мероприятие, а фестиваль оркестров мира – это больше, чем просто музыка, это имидж страны, наше умение и желание организовывать и проводить международные мероприятия (особенно на фоне западных кричалок, что у Росси надо отнять все, что она принимает – в спорте, музыке, политике, бизнесе).

Нет, Мединский другого мнения – он согласен с «политикой партии», подразумевающей увеличение самодостаточности: выращиваем, а не покупаем свои помидоры и яблоки, ну, и музыку слушаем только свою – «ихнюю нам не надо».

Возможен и другой вариант урезания бюджета для оркестров мира. О нем шептались – но Мединского всегда проносит (речь идет исключительно о моментах, когда министр выскакивает из проблемных ситуаций чистеньким – о другом значении слова не видел – не знаю). Когда в 2013-м подходил очередной фестиваль, денег в сумме 80 с лишним миллионов не нашлось и тут же был придуман фокус с тем, что уровень фестиваля слишком низкий, чтобы давать столько денег. Налицо, казалось бы, нецелевое финансирование, а то и растрата – но… все шито-крыто. А насчет падения уровня фестиваля – так на то оно и министерство именно культуры, чтобы заинтересоваться причинами падения, а не рубить бюджет фестиваля с плеча. Но, как уже говорил, интереса не возникло ни у кого, а кого надо – пронесло.

Увольнение директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича за нежелание снять с репертуара оперу, за снятие которой «просила» церковь. Это что? При всем уважением к РПЦ и к любой религии, государство наше абсолютно светское, а директор театра – профессионал в своем деле, работающий для зрителя в зале. Но РПЦ пальцем щелкнула и несговорчивого директора «ушли». И Мединский, главный по культуре в стране, словно не услышал сотен негодующих реплик известных отечественных режиссеров, критиков и музыкантов.

Глупость человека с… мандатом министра

Наверное, даже школьнику известна фраза «запретный плод сладок». А в эпоху всеобщей компьютеризации и нанотехнологий, запретный плод не так уже сложно раздобыть. В общем, не всякую висящую грушу нельзя скушать. Само по себе табу Минкультуры на показ заслужившего в Европе массу наград фильма «Клип» можно обсуждать долго и упорно – и стал бы он так же популярен у нас, как у них, это еще вопрос. Если бы не господин Мединский – запретив фильм к показу на территории России, как слишком распущенный, он тем самым сделал «кину» такую сумасшедшую и при том бесплатную рекламу, сподвигнув десятки тысяч пользователей сети искать и скачивать фильм всеми правдами и неправдами, что поневоле думаешь – в нашем министре пропал серьезный рекламщик. Хотя почему пропал – когда он как раз и начинал с рекламного агентства. Так, может, это такой тайный маркетинговый ход министра, кем-то «подсахаренный»? Скорее всего, нет – скорее… первое слово этого подзаголовка.

Семейные ценности превыше всего

Одна поправка – в данном случае слово «ценности» имеет оболочку «бытия», а не «сознания» - то есть понятие «… и другие ценные вещи», а не преданность, любовь к ближнему и так далее. Да чего голословить – к фактам, к фактам.

Родители чиновника, доселе звезд с неба не хватавшие, ныне проживают в респектабельном доме управления делами президента в квартире под 150 квадратов, доля в «Корпорации «Я», бизнес-детище Мединского, когда-то бывшей скромной конторкой, переписана на отца и продолжает движение в гору благодаря госконтрактам, раньше фирме не светившие. Тесть с тещей подвизаются на перевозках, а супруга чиновника – хозяйка сразу нескольких фирм с серьезными активами.

В общем, все счастливы и богаты. Но когда денежки плывут мимо и есть возможность легким мановением чиновничьей руки этот поток направить в нужное русло, кто ж откажется? Даже если ручеек всего-то в 400 тысяч рублей, что для клана Мединских капля в море. Речь идет об одном из учреждений Минкульта – «Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО», подписавшем два контракта с ООО «Глобал Хоум» – на монтаж и демонтаж фотовыставки, посвященной «ключевым мероприятиям, проведенным под эгидой Министерства культуры РФ в 2013 году», проходившем в фойе Московской государственной академической филармонии во время открытия Мединским первого общего заседания Общественного совета при Минкульте.

Тогда «Глобал Хоум» получило 400 тысяч рублей – кажется, копейки – не на всякий новогодний корпоратив хватит. Главная суть в том, что ориентировано «Глобал Хоум» на управление недвижимостью, обслуживанием выставок не занимаясь. Но почему Мединского должна была смутить такая мелочь, когда в совладельцах «хоума» сама благоверная? Как говорится – все в дом. Но еще удивительней то, что такой ход событий не стал поводом даже не для уголовного дела – просто хотя бы для мало-мальской антикоррупционной проверки.

Вон бог – а вон порог

Однажды господину Мединскому, видимо, показалось, что своими научными познаниями он вырос из «совковых» научных степеней – в 2014 году при помощи вышестоящих интриг все шло к тому, что Мединскому должны были присвоить степень почетного профессора венецианского Университета Ка' Фоскари. Но в последний момент вся преподавательская и студенческая братия, как один восстала против назначения. Итальянцев очень смущала неоднозначная и скандальная репутация Мединского и как политика и особенно как… ученого. Доцент Ка' Фоскари театровед Паоло Пуппа даже сравнил награждение Мединского с назначением коня императора Калигулы римским сенатором.

В результате скандала вручение Мединскому мантии почётного профессора в Венеции отменилось, что поставило российско-итальянских интриганов, уже про себя все решивших, в довольно неловкое положение. Но выход интриганы нашли - проректор университета по культурной деятельности и отношениям с научными и культурными учреждениями Сильвия Бурини, все равно собиравшаяся в отставку, сожгла последние «мосты», приехав в Москву и наградив Мединского там, после чего свои проректорские полномочия сложила.

Вот ученые люди отваживают от себя неученых – без крови и сердечных приступов. И несмотря на «мандаты». Неоднозначен, скандален, плагиатен? Аривидерчи! И с такой позицией зарубежных коллег тогда согласились многие российские ученые, написав открытое письмо на тему «Мединский недостоин степени венецианского университета».

А, может, итальянцы свое мнение о степени умственного развития нашего министра культуры Мединского составили, посмотрев открытие последнего Московского международного кинофестиваля, где предположительно самый культурно развитый человек в РФ не сумел с первого раза прочитать порядковый номер мероприятия, написанный римскими цифрами – XXXVI. Что-то из школьной программы даже не старших классов…

В общем, скажи мне, кто твой министр – и я скажу, как ты живешь? Общая газета.

Источник: Общая газета