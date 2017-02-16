В Центральной городской библиотеке, состоялся вечер памяти, посвященный узникам фашистских тюрем

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В Центральной городской библиотеке им. Э. Биллиона в среду, 15 февраля, состоялся вечер памяти, посвященный узникам фашистских тюрем. Ведущая мероприятия Делич Аница подготовила информативную презентацию, рассказывающую об ужасающих событиях середины XX века происходящих на территории всей Европы.

Во второй части мероприятия состоялся «живой» диалог наших гостей – студентов Новороссийского социально-педаго гического колледжа с представителями городской организации малолетних узников фашистских концлагерей.

Бабенко Алла Григорьевна и Стрелецкий Валентин Кузьмич рассказали присутствующим о том, что довелось увидеть и пережить им и их родителям в концентрационных лагерях. А Новороссийская поэтесса Чернышева Валентина Петровна дополнила вечер проникновенными стихами.

Завершилась встреча просмотром видеоролика «Бухенвальдский набат – Берегите мир».