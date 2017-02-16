Советская и российская актриса Наталия Кадочникова проведет в детском центре «Смена» актерский тренинг
В рамках «Зимней Детской Киноакадемии», которая проходит в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена», руководитель «Творческой мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова» советская и российская актриса театра и кино Наталия Кадочникова проведет для участников актерский тренинг.
Наталия Кадочникова и «Творческая мастерская «Династия» – постоянные партнеры «Детской Киноакадемии», на которой ребята со всех регионов России могут получить азы кинопрофессий из уст настоящих мастеров отечественного кинопроизводства .
Ежегодно в «Смену» приезжают известные режиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры, готовые поделиться с детьми своими знаниями и бесценным профессиональным опытом, на собственном примере доказывая, что заниматься любимым делом – высшая благодать для любого человека.
Партнерами «Зимней Детской Киноакадемии» в «Смене» также выступают продюсер фильма «Вий 3D» и основатель корпорации «Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин, Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино (МИТРО), а также актеры Ярослав Жалнин, Владислав Канопка, Евгений Кулин и заслуженный деятель искусств России режиссер и актер Дмитрий Астрахан.
Фильмография
1983 — Я тебя никогда не забуду — Верочка, дочь Полины
1987 — Серебряные струны — Анна
1991 — Шаги императора
2002 — Улицы разбитых фонарей-4 — Таня
2005 — Герой советского народа. Павел Кадочников — камео
2007 — Варварины свадьбы
2007 — Ленинград
2009 — Одну тебя люблю
2009 — Счастливый конец — женщина в парке
2010 — Слово женщине
2010 — Край
2010 — Литейный-4 Рикошет. 11-я серия
2010 — Любовь без правил
2010 — Мы из будущего-2
2010 — Робинзон
2010 — Сонька. Продолжение легенды
2010 — Улицы разбитых фонарей-10 — Светлана Ивановна
2011 — Защита свидетелей — судья
2011 — Ментовские войны-6 — Наталья Зверева
2012 — Дед Иван и Санька — Арматура
2012 — Потерянный пистолет 12-я серия
2012 — Патруль. Васильевский остров
2012 — Хвост — Лида
2013 — Собачий рай — дама из интерната
2013 — Сталинград — Зойка Антонова
2013 — Выпускницы Фильм № 7
2013 — Шаман-2 — Серафима Шимаева
2014 — Тихая заводь Фильм № 12
2014 — Инспектор Купер-2 — мать Носарева
2014 — Иные
2014 — Линия Марты — тётя Наташа, ленинградская знакомая Юры
2014 — Охотник. 19-я серия
2014 — Лучшие враги — Ксения, жена Воронцова
2015 — Семейный альбом — кассир в аэропорту