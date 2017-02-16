Советская и российская актриса Наталия Кадочникова проведет в детском центре «Смена» актерский тренинг

/Культура/

В рамках «Зимней Детской Киноакадемии», которая проходит в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена», руководитель «Творческой мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова» советская и российская актриса театра и кино Наталия Кадочникова проведет для участников актерский тренинг.

Наталия Кадочникова и «Творческая мастерская «Династия» – постоянные партнеры «Детской Киноакадемии», на которой ребята со всех регионов России могут получить азы кинопрофессий из уст настоящих мастеров отечественного кинопроизводства .

Ежегодно в «Смену» приезжают известные режиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры, готовые поделиться с детьми своими знаниями и бесценным профессиональным опытом, на собственном примере доказывая, что заниматься любимым делом – высшая благодать для любого человека.

Партнерами «Зимней Детской Киноакадемии» в «Смене» также выступают продюсер фильма «Вий 3D» и основатель корпорации «Русская Фильм Группа» Алексей Петрухин, Московский Институт Телевидения и Радиовещания Останкино (МИТРО), а также актеры Ярослав Жалнин, Владислав Канопка, Евгений Кулин и заслуженный деятель искусств России режиссер и актер Дмитрий Астрахан.

Фильмография

1983 — Я тебя никогда не забуду — Верочка, дочь Полины

1987 — Серебряные струны — Анна

1991 — Шаги императора

2002 — Улицы разбитых фонарей-4 — Таня

2005 — Герой советского народа. Павел Кадочников — камео

2007 — Варварины свадьбы

2007 — Ленинград

2009 — Одну тебя люблю

2009 — Счастливый конец — женщина в парке

2010 — Слово женщине

2010 — Край

2010 — Литейный-4 Рикошет. 11-я серия

2010 — Любовь без правил

2010 — Мы из будущего-2

2010 — Робинзон

2010 — Сонька. Продолжение легенды

2010 — Улицы разбитых фонарей-10 — Светлана Ивановна

2011 — Защита свидетелей — судья

2011 — Ментовские войны-6 — Наталья Зверева

2012 — Дед Иван и Санька — Арматура

2012 — Потерянный пистолет 12-я серия

2012 — Патруль. Васильевский остров

2012 — Хвост — Лида

2013 — Собачий рай — дама из интерната

2013 — Сталинград — Зойка Антонова

2013 — Выпускницы Фильм № 7

2013 — Шаман-2 — Серафима Шимаева

2014 — Тихая заводь Фильм № 12

2014 — Инспектор Купер-2 — мать Носарева

2014 — Иные

2014 — Линия Марты — тётя Наташа, ленинградская знакомая Юры

2014 — Охотник. 19-я серия

2014 — Лучшие враги — Ксения, жена Воронцова

2015 — Семейный альбом — кассир в аэропорту