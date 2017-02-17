К 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского

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оре всегда очень привлекало художников. Многие отдали дань морю, но только один Айвазовский отдал всего себя магической живописи. Написав первую картину в 18 лет, он не оставлял кисти на протяжении десятилетий – к 1900 году им было создано более 6 тысяч картин и графических рисунков. И даже в день смерти он работал; те, кто бывал в Феодосийской галерее, помнят его незавершенное полотно «Взрыв корабля»...

Ученики 5-б класса школы №27 были 16 февраля были приглашены в библиотеку филиал №11 с. Мысхако, где с большим интересом совершили виртуальное путешествие в художественные музеи нашей страны и с восторгом познакомились с творчеством художника И.К. Айвазовского. Любовались закатами на море, восхищались мощью русского флота и, конечно, с замиранием сердца рассматривали картину «Девятый вал». У многих появилось желание посетить музеи и увидеть подлинные картины.