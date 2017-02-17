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Только раз в году - День родного языка! Центральная библиотека им. Э. Баллиона приглашает посетить лингвистический фестиваль «Родной язык, как ты прекрасен».

Вас ждет незабываемая встреча с Новороссийскими и Геленджикскими литераторами, поэтические чтения, литературная композиция «Строки лет тех – фронтовых», информационный блок, посвященный Дню Рождения Виталия Борисовича Бакалдина и многое другое.

Не пропустите! Ждем Вас во вторник, 21 февраля, в 13:00 по адресу: ул. Советов, 44.

* 17 ноября 1999 года Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила 21 февраля Международным днем родного языка. Первые торжества прошли в 2000 году. Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу о провозглашении праздника в 2002 году в Резолюции № ?/RES/56/262. Она призвала страны-члены содействовать сохранению и защите языков народов мира.

Дата праздника приурочена памяти о трагедии, которая произошла в Бангладеше 21 февраля 1952 года. Пакистанская полиция расстреляла участников акции, которые выступали за признание бенгальского языка государственным.

Традиции праздника

В этот день устраиваются просветительские лекции, конференции, семинары. Проходят акции по защите государственного языка. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и в ее филиалах устраиваются выставки и презентации, которые посвящаются языкам, организуются праздничные концерты. В образовательных учреждениях проходят тематические занятия. Проводятся конкурсы среди знатоков родного языка. В средствах массовой информации публикуются статьи о действующих и исчезающих языках.

Интересные факты

Каждый официальный язык ООН имеет свой праздник. 6 июня отмечается День русского языка, 23 апреля – английского, 12 октября – испанского, 20 марта – французского, 18 декабря – арабского и 20 апреля – китайского. 26 сентября празднуется Европейский день языков, 18 августа – День общего языка.

54% ресурсов Интернета – на английском языке, 6% – на русском.

На Земле существует 7 тысяч языков. Одна из причин их исчезновения – неравномерное распределение по количеству носителей. Язык вымирает, если на нем разговаривает менее 100 тысяч человек.