Тарас Шевченко – в раритетных материалах Президентской библиотеки

/Культура/

9 марта 2017 года отмечается 203-летие выдающегося поэта Тараса Григорьевича Шевченко. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронной коллекцией, в которую включены творческое наследие писателя и художника, монографии, очерки и статьи, посвященные его жизни и работам, а также материалы, связанные с увековечением его памяти.

Судьба поэта и живописца была непростой. «Щедрой рукой сыпались на него злосчастье, горе, слёзы, одиночество, сиротство, людское непонимание, – и как обычный удел всех рыцарей свободы, – тюрьма, ссылка, бичи и скорпионы собственной его императорского величества канцелярии. Мало было радостных просветов и счастливых промельков в жизни Тараса Шевченко», - пишет Н. П. Ашешов в своей работе «Тарас Григорьевич Шевченко : жизнь поэта. Его мировоззрение. Его страдания. Его творчество», изданной в Петрограде в 1919 году.

Будущий писатель в 1814 году родился в селе Моринцы Киевской губернии в семье крепостного крестьянина, рано потерял родителей, в 14 лет попал в услужение в дом помещика П. Энгельгарта. Уже тогда Тарас проявлял интерес к живописи: «В должности казачка он втихомолку срисовывал украденным у конторщика карандашом картины суздальской школы, украшавшей панские покои», - читаем в автобиографииТ. Шевченко, которую он сам написал по просьбе редакции журнала «Народное чтение».

В 1831 году вслед за Энгельгартом Т. Шевченко переезжает в Санкт-Петербург, где его отдают на обучение к мастеру-маляру. «Очень часто отправляясь на малярные работы, проходил будущий писатель через Летний сад и здесь, как и прежде над лубочными картинками, не мог устоять перед соблазном срисовать какую-то из статуй, украшавших сад»,- пишет А. М. Скворцов в книге 1929 года«Жизнь художника Тараса Шевченко». В Летнем саду происходит судьбоносная встреча - юный художник-самоучка знакомится с украинским живописцем Иваном Сошенко. Именно благодаря ему крепостной Тарас Шевченко обретет долгожданную свободу.

В уже упомянутой автобиографии Т. Шевченко рассказывает о том, как выдающиеся представители той эпохи сделали все возможное, чтобы выкупить будущего поэта: «В 1837 году И. М. Сошенко представил его конференц-секретарю Академии художеств В. И. Григоровичу, с целью освободить его от горестного состояния. В. И. Григорович просил о нем В. А. Жуковского, и В. А. Жуковский, предварительно узнавши цену от помещика, просил К. П. Брюллова написать его, В. А. Жуковского портрет для императорской фамилии с целью разыграть его в лотерею в царском семействе. Великий Брюллов охотно согласился. Портрет написан. В. А. Жуковский с помощью графа М. Ю. Виельгорского устроили лотерею в 2500 рублей ассигнациями, и этой ценою была куплена свобода Тараса Шевченка в 1838 году, апреля 22».

В этом же году Шевченко приняли в Академию художеств, где он стал учеником и товарищем знаменитого Карла Брюллова. И здесь расцветает и другой талант Тараса – поэтический. «Я хорошо знал, что живопись – моя будущая профессия, мой насущный хлеб. И вместо того, чтобы изучить ее глубокие таинства и еще под руководством такого учителя, каков был бессмертный Брюллов, я сочинял стихи, за которые мне никто гроша не заплатил», - вспоминает Т. Шевченко в своем«Дневнике», с электронной копией которого можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки.

Первый украинский сборник стихов Шевченко был опубликован в Петербурге в 1840 году. Как напишет позже М. Зощенко в книге «Тарас Шевченко»: «Первая его книга «Кобзарь» произвела на читателей неслыханное впечатление – так это было сильно, оглушительно, необычайно и действенно».

Казалось бы, удача повернулась к бывшему крепостному лицом, он известен, его принимают в высшем обществе. Вот каким его увидел в тот период А. С. Афанасьев-Чужбинский в своей книге «Воспоминания о Т. Г. Шевченке» писавший: «Он был среднего роста, плотный; на первый взгляд лицо его казалось обыкновенным, но глаза светились таким умным и выразительным светом, что невольно я обратил на него внимание».

Но в 1848 году в жизни поэта произошел крутой поворот: «Художника Шевченко, за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений, как одаренного крепким телосложением определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус», - цитирует приговор А. М. Скворцов в своей работе «Жизнь художника Тараса Шевченко». Российский император Николай I добавил к этому: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать».

Ссылка продлилась долгие десять лет, и только накануне освобождения Т. Шевченко начал вести дневник. Выпущенный позже самостоятельной книгой «Дневник» «является одним из замечательных, своеобразных художественных произведений», - говорится в предисловии к изданию 1939 года, иллюстрированное работами Шевченко. Эти записи не только раскрывают внутренний мир поэта: его мировоззрение, мысли, мечты, воспоминания, но и в мельчайших подробностях рисуют картину повседневной жизни, они переполнены портретными и бытовыми зарисовками, перенося читателя в атмосферу далекого военного укрепления: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, а на берегу его горели в красноватом свете скалы, и на одной из скал блестели белые стены второй батареи и всего укрепления. Я любовался своею семилетнею тюрьмою».

В Петербург Тарас Шевченко вернулся в 1858 году, где сразу оказался в центре внимания, вращался в литературных и художественных кругах: «Товарищи-художники меня полюбили, а бесчисленные земляки меня просто на руках носят. Одним словом, я совершенно счастлив», - пишет поэт. Этому периоду посвящена статья «Шевченко в Петербурге», вышедшая в журнале «Исторический вестник» в 1896 году.

В 1860 году Академия художеств присвоила Шевченко звание академика по классу гравюры, но уже в следующем году он скончался от тяжелой болезни.

Цифровая коллекция, посвященная Тарасу Григорьевичу Шевченко, включает также такие интересные материалы, как автограф поэта, раритетное издание «Кобзаря»второй половины XIX века, работу О. И. Левицкого «Археологические экскурсии Т. Г. Шевченка в 1845-1846 гг.» и многое другое.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки