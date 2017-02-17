Путин приехал в Зимний театр, чтобы посмотреть спектакль по мотивам «Маленького принца»

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В эти минуты на сцене Зимнего театра идет спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Историю главного героя рассказывает народный артист России Константин Хабенский.

«Не покидай свою планету» открывает программу X Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. Спектакль сопровождает ансамбль «Солисты Москвы» под управление маэстро. Премьера этой постановки состоялась прошлом году в Сочи. Несмотря на это в Зимнем театре сегодня аншлаг. Известно, что в зале присутствует президент России Владимир Путин.

В программе сочинского фестиваля искусств запланированы выступления Дениса Мацуева, Дианы Арбениной, Китайского оркестра. Завтра состоится большой Гала-Концерт с участием мировых звезд Финляндии, Италии, Японии и России.

Источник: http://vesti-sochi.tv/