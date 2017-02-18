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День Защитника Отечества: повышаем кругозор...

В День Защитника Отечества принято отдавать дань уважения и благодарность тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а так же тем, кто в мирное время несет нелегкую отечественную службу.

Юношеская библиотека им. М. Горького присоединяется к празднованию одного из дней воинской славы – дня защитника Отечества. Мы приглашаем молодежь города и наших читателей ознакомиться с историей праздника и обогатить свой кругозор на нашем праздничном мероприятии «Солдаты державной России», которое состоится в 22 февраля в 12-30 в юношеской библиотеке (Волгоградская, 44).

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Категория: Новости / Культура

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