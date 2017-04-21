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/Культура/

Ветеранов боевых действий МВД и Росгвардии увековечили на почтовой марке

21 апреля в почтовое обращение вышла марка, посвященная 25-летию Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. На ней изображена эмблема Ассоциации, на полях блока — георгиевская ленточка и памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в г. Москве.

Почтовый блок размером 77х72 мм, номиналом 100 рублей, изданный тиражом 65 тыс. экземпляров, в ближайшие дни поступит в продажу в Краснодарский почтамт.

К выпуску марки также изготовлен специальный штемпель гашения первого дня. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделении Почты России 101000 на ул. Мясницкой, 26, в Москве.

Общероссийская общественная организация Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России создана 28 апреля 1992 года. Ассоциация объединяет сотрудников, военнослужащих и пенсионеров органов внутренних дел МВД России и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях, в том числе уволенных в запас и ушедших в отставку. На сегодняшний день в организации состоят более 500 тысяч человек.

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Категория: Новости / Культура

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