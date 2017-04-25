Анапчане вошли в число победителей фестиваля «Берег талантов»

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В Анапе прошел VII Международный хореографический фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Берег талантов», который объединил около 1000 танцоров из разных городов России. Пять дней фестиваля были богаты на творческие события: конкурсные выступления, новые знакомства, круглые столы и мастер-классы от приглашенных преподавателей.

По традиции одними из самых активных участников «Берега талантов» стали анапские коллективы. И по итогам фестиваля-конкурса наши конкурсанты завоевали несколько важных наград.

Так, ансамбль спортивного бального танца «Альянс» стал лауреатом I степени в своей номинации. Также судьи высоко оценили выступление дуэта Артема Чижикова и Елены Илькив: ребята завоевали звание лауреатов I степени. А дуэт Алексея Седнева и Нины Пугачевой награжден дипломом лауреатов III степени. По итогам фестиваля ансамблю «Альянс» присужден грант на участие в Международном конкурсе хореографического искусства «Dance Continent» (Москва).

Образцовый художественный хореографический ансамбль «Мозаика» также достойно представил Анапу на конкурсе и был отмечен высокопрофессиональным жюри как перспективный коллектив с большим творческим потенциалом. Итогом конкурсных дней стали дипломы лауреатов I и II степеней, а также грант на сумму 15000 рублей.

Пополнили копилку наградами и коллективы Городского театра: ансамбль «Надежда России» стал лауреатом II степени, ансамбль «Солнышко» – III степени. Звания лауреатов II степени также завоевали ансамбли эстрадных танцев «Вдохновение» и «V-Dance» из ДК «Алексеевский».