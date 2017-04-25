Колорит Северного Кавказа в фонде Президентской библиотеки

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Сегодня, 25 апреля 2017 года, в Черкесске состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского фотоконкурса «Кавказ.doc», который проходил с 1 декабря 2016 года по 28 февраля 2017 года при поддержке Президентской библиотеки, главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики, а также Союза журналистов России. Конкурс стал первым масштабным мероприятием первого на Северном Кавказе информационно-просветительского центра Президентской библиотеки, открытого в прошлом году на базе республиканского телеканала Карачаево-Черкесии «Архыз 24».

К участию в конкурсе были приглашены как профессиональные фотографы, так и любители. Всего организаторам поступило около 3000 работ. Все присланные материалы пополнят фонд Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 500 тысяч единиц хранения, и будут представлены в открытом доступе для всех желающих. Таким образом, Президентская библиотека продолжает формировать уникальный ресурс, отражающий многонациональную культуру и колорит Северного Кавказа. Также в этом году ему будет посвящена одна из номинаций VIII Международного фотоконкурса Президентской библиотеки «Взгляд иностранца».

Всего в рамках фотоконкурса «Кавказ.doc» было учреждено 12 номинаций. Одной из самых популярных стала «Магия Кавказа». Участникам было предложено поделиться фотографиями удивительной природы Северного Кавказа. Жюри фотоконкурса высоко оценили фотоработу Арсена Алабердова под названием «Спящая красавица Белалакая». Гора Белалакая давно считается визитной карточкой Домбая.

Кроме того, особый интерес был проявлен к номинации «Кавказ: дыхание истории», открывающей для широкой аудитории фотографии из частных и семейных архивов. За бережное отношение к прошлому жюри был отмечен кадр, присланный Ханафием Хасановым. По словам автора, снимок сделал русский фотограф, ориенталист, этнограф Д. И. Ермаков в 1883–1886 гг. Негативы хранятся на территории Грузии. На фото запечатлены участники Крымской войны.

В настоящее время Президентская библиотека принимает участие в проведении еще одного Всероссийского фотоконкурса. Проект «Сибирь: как ты красива сегодня!» реализуется в рамках работы информационно-просветительского центра Президентской библиотеки в Тюменской области. Учредителями конкурса также выступают газета «Тюменская область сегодня» и телерадиокомпания «Регион-Тюмень» при поддержке областных департаментов по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, недропользованию и экологии, а также потребительскому рынку и туризму.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки