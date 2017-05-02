В «Атамани» состоялось открытие нового сезона

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В мероприятии приняла участие министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Глава ведомства поздравила участников и гостей фестиваля с началом туристического сезона 2017 года, рассказала о его насыщенной программе, мероприятия которой будут посвящены основным событиям года – 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

Виктория Лапина открыла в этностанице новый объект – парк «Разгуляй». При подготовке к началу сезона на его территории было высажено 200 деревьев, 50 кустарников и около тысячи цветов.

Напомним, такие зеленые зоны губернатор Вениамин Кондратьев предложил обустроить в каждом муниципалитете в честь 80-летия образования Краснодарского края.

Для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа – концерт кубанских творческих коллективов, а также выставки и ярмарки.

– В выставочном комплексе идут реконструкции традиционных народных обрядов и ритуалов, представления самодеятельных творческих коллективов и исполнителей. В парке «Германасса» развернулась весенняя выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел «Кубань мастеровая», –рассказали в краевом министерстве культуры.

Майские праздники в «Атамани» продолжит конно-спортивное представление. Настоящую джигитовку, которой славились кубанские казаки, можно будет увидеть 6,7 и 8 мая. 27 мая любителей кубанской кухни соберет краевой фестиваль «Картопля цэ не цыбуля».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края