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В Воронеже провели День Средневековой культуры

В воронежском Краеведческом музее прошел праздник "День Средневековой культуры". Самое активное участие в просветительской акции приняли реконструкторы из клуба "Цитадель" (Воронеж).

Гости мероприятия смогли поближе познакомиться с жизнью Европы XIV века: посмотреть на средневековые костюмы и доспехи, оценить мастерство фехтовальщиков. На мастер-классах все желающие попробовали себя в средневековых женских ремеслах, и даже выучили несколько танцевальных па XIV столетия. Кроме того, на Дне Средневековой культуры состоялась премьера кукольного представления.

В празднике приняли участие центр средневековой культуры "Цитадель", студия сценического боя "Art of steel", школа фехтования "Сталь" и Гончарная мастерская "Чёрный пёс". Сообщают участники мероприятия на на старнице клуба "Цитадель" в ВК. 

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Категория: Новости / Культура

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