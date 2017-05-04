В Москве открыли памятника великому князю Сергею Александровичу

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Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни Кремля.

- Своё историческое место вновь занял и крест, восстановленный в память о гибели великого князя Сергея Александровича. Он служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить за взаимную ненависть, разобщённость, вражду, о том, что мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа.

Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать её.

И сегодня вновь хочу сказать: Россия у нас одна, и все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, должны беречь и защищать её, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков. Сказал Путин выступая на церемонии открытия.

*Великий князь Сергей Александрович (29 апреля (11 мая) 1857, Царское Село — 4 (17) февраля 1905, Москва) — пятый сын Александра II; Московский генерал-губернатор. Супруг великой княгини Елизаветы Феодоровны. Погиб от бомбы революционера Каляева.