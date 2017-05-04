Михаил Бобров: разведчик, верхолаз-маскировщик, военный альпинист

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4 мая 2017 года в Президентской библиотеке состоялся посвящённый Дню Победы видеолекторий из цикла «Знание о России», в рамках которого почётный гражданин Санкт-Петербурга, ветеран Михаил Михайлович Бобров поделился своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне с учащимися школ Санкт-Петербурга.

М. М. Бобров – спортсмен-альпинист, мастер спорта, заведующий кафедрой физического воспитания Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, профессор, заслуженный тренер России, арбитр международной категории, действительный член Русского географического общества.

Начинал войну он разведчиком-диверсантом, после ранения был зачислен в группу верхолазов-маскировщиков, которые камуфлировали золотые архитектурные доминанты блокадного Ленинграда, использовавшиеся фашистской артиллерией и авиацией в качестве ориентиров для ведения огня и бомбометания. Михаил Михайлович рассказывает: «Работа по маскировке Адмиралтейства была особенно долгой, – всё дело в сложной конструкции шпиля. Мы использовали обычное альпинистское снаряжение: поднялись, девочки-военнослужащие сшили нам громадную парусиновую юбку, она весила полтонны, но мы сумели поднять её. Вот тут начался первый обстрел немцами верхолазов. Когда мы закрепили парусину и распустили её, Оля Фирсова поднялась наверх, чтобы стягивать и сшивать парусину, со стороны Дворцовой площади выскочил «Мессершмидт» и дал по ней пулемётную очередь. Чудом Олю не задело, потом она рассказывала, что видела лицо летчика».

После эвакуации из осаждённого города Михаил Михайлович воевал на перевалах Кавказа с войсками элитной немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» в качестве старшего инструктора военного альпинизма 105-го отдельного горнострелкового отряда.

Запись видеолекции М. М. Боброва пополнит фонд Президентской библиотеки и станет частью масштабной электронной коллекции «Память о Великой Победе». Она включает архивные документы, фото- и кинохронику, газеты военного времени, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографии, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы и другие материалы.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки