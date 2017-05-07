Пётр Ильич Чайковский глазами современников

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7 мая 2017 года исполняется 177 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. На портале Президентской библиотеки сформирована обширная коллекция электронных материалов, посвящённых великому русскому композитору, дирижёру, педагогу, музыкальному журналисту и общественному деятелю. В неё вошли цифровые копии автографов, нот и фотографий, писем, книг и статей о его жизни и творчестве, которые будут интересны самому широкому кругу читателей.

Отдельный раздел цифровой коллекции «П. И. Чайковский (1840–1893)» посвящен биографии композитора. Благодаря представленным здесь источникам мы можем видеть, как постепенно росла и крепла его любовь к музыке.

«Добрый, сердечный, необыкновенно понятливый мальчик был всеобщим любимцем. Уже в ранние годы обращает на себя внимание его наблюдательность и восприимчивость. Гувернантка Фанни Дюрбах впоследствии вспоминала о своем питомце: „Впечатлительности его не было пределов, поэтому обходиться с ним надо было очень осторожно. Обидеть, задеть его мог каждый пустяк. Это был стеклянный ребенок“», – так описывает ранние годы будущего гения книга Г. Б. Бернандта 1940 года «П. И. Чайковский: краткий очерк жизни и деятельности». Между тем, Эвелина Зайденшнур в издании «Дни и годы П. И. Чайковского» отмечает: мальчик был настолько одарен, что музыка иногда даже причиняла ему страдания. «После вечера, который прошел в музыкальных развлечениях, маленький Чайковский был возбужден, плакал. На вопрос, что с ним, отвечал: „О, эта музыка, музыка!“. Но музыки никакой не было в эту минуту слышно. «Избавьте меня от нее! Она у меня здесь, – рыдая и указывая на голову, говорил мальчик, – она мне не дает покоя».

Чайковскому изначально прочили юридическую карьеру: после окончания императорского правового училища он поступает на службу в Министерство юстиции. Но все меняется в 1862 году: «Я поступил в вновь открывшуюся Консерваторию, и курс начинается на днях. В прошлом году, как тебе известно, я очень много занимался теориею музыки и теперь решительно убедился, что рано или поздно, но я променяю службу на музыку» – пишет П. И. Чайковский в письме сестре: «Не подумай, что воображаю сделаться великим артистом, – я просто хочу делать только то, к чему меня влечёт призвание; буду ли я известный композитор, или бедный учитель, – но совесть моя будет спокойна, и я не буду иметь тяжкого права роптать на судьбу и на людей».

С тех пор всё в жизни Чайковского вытеснило страстное увлечение занятиями музыкой: «Молодой человек обнаружил в этом отношении невероятную, сказочную энергию; некоторое понятие об этом могут дать слова А. Г. Рубинштейна: «Однажды в классе композиции я задал ему написать контрапунктические вариации на заданную тему и прибавил, что в подобной работе имеет значение не только ее качество, но и количество, полагая при этом, что он напишет десяток-другой вариаций, а вместо того на следующий класс я получил их, кажется, более двухсот», – читаем в электронной копии книги Кашкина.

Произведения Петра Ильича Чайковского, между тем, оценили далеко не сразу. Его выпускная работа, кантата – музыка к гимну «К радости» на слова оды Шиллера – удостоилась следующей рецензии: «Консерваторский композитор г. Чайковский совсем слаб. Правда, что его сочинение (кантата) написана в самых неблагоприятных обстоятельствах: по заказу, к данному сроку, на данную тему и при соблюдении известных форм. Но всё-таки, если бы у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало консерваторские оковы», – цитирует музыкального критика Ц. Кюи ранее упомянутое издание «П. И. Чайковский: краткий очерк жизни и деятельности».

В 1866 году Пётр Ильич написал Первую симфонию – «Зимние грёзы». В 1875-м – знаменитый Первый фортепианный концерт, затем балет «Лебединое озеро». В конце 1870-х годов композитор связал себя узами брака, хотя он продлился недолго, но именно в этот период было создано одно из лучших его произведений – опера «Евгений Онегин». Позже супруга композитора на страницах «Российской музыкальной газеты» в 1913 году отмечала: «Она хороша, потому что написана под влиянием любви. Она прямо написана с нас. Онегин – он сам, а Татьяна – я. Прежде и после написанные оперы, не согретыя любовью, холодны и отрывисты. Нет цельности в них. Эта одна хороша от начала и до конца».

Настоящей вершиной творчества Чайковского стала опера «Пиковая дама», в 1891 году он написал свою последнюю оперу «Иоланта». Продолжил он сочинять и музыку к балетам: им были написаны любимые всеми «Спящая красавица», «Щелкунчик». Взлётом Чайковского-симфониста считается его Шестая симфония. Постоянно обращался композитор и к малым формам. Он автор 100 романсов, которые являются жемчужинами вокальной лирики, а также более чем 100 фортепианных пьес.

«У него была своя система работы», – узнаем из цифровой копии 10-го номера журнала «Новое слово» за 1894 год: «Чайковский работал ежедневно по утрам в определённые часы, не ожидая вдохновения… Чайковский обдумывал свои сочинения во время прогулок, причем иногда записывал мелодии в записную книжку для памяти. А так как композиторская техника его была необыкновенно блестящая, то ему легко было переносить задуманные картины на бумагу во время ежедневных утренних занятий. Таким образом, он не терял даром времени и не зарывал в землю своего блестящего таланта».

Самоотдача композитора проявлялась в любой области творчества. Ив. Липаев в своей статье «Пётр Ильич Чайковский», напечатанной в журнале «Русская старина» в 1896 году, вспоминал: «Во время дирижирования оперой, не только своей, но и других авторов, он волновался чрезмерно. Малейший промах на сцене или в оркестре отзывался в нем болью. В этих случаях лицо Чайковского то бледнело, то покрывалось красными пятнами, палочка в руках дрожала, глаза разбегались, и он часто прибегал к стакану с водою».

Электронная коллекция «П. И. Чайковский (1840–1893)» включает и другие интересные материалы. Прежде всего это переписка с родными и друзьями, которая охватывает почти всю жизнь композитора и документирует те периоды, для которых больше нет никаких первоисточников. Большую культурную и историческую ценность представляют документы, собранные в разделе «Автографы П. И. Чайковского»: ноты с дирижёрскими пометами П. И. Чайковского, ноты и фотографии с дарственными надписями деятелям культуры того времени, а также нотный автограф и собственноручная заметка композитора о распределении ролей в опере «Чародейка».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки