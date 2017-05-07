"Хор Турецкого" дал концерт «Песни Победы» в Берлине

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«Песни Победы» в Берлине – это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ Победы. Ведь именно 7 мая 1945 года при участии известных культурных деятелей состоялся первый мирный концерт в полуразрушенной студии берлинского радио, а 8 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции Германии.

"Хор Турецкого" спел советские песни и произведения военных лет на центральной площади в Берлине. Концерт провели в рамках акции "Песни Победы". Коллектив Турецкого исполнил "Смуглянка", "Катюша", "Темная ночь" и другие произведения.