Михалков сравнил европейскую премию «Ельцин-центра» с наградой Третьего Рейха. Музей извинился за слова режиссера

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7 мая Музей первого президента России получил премию в конкурсе «Лучший европейский музей 2017». Режиссёр Никита Михалков сравнил вручение музею премии «Европейский музей года» с «железным крестом вермахта».

В интервью радио «Говорит Москва» г-н Михалков сравнил премию, которую получил Ельцин Центр на европейском конкурсе музеев, с наградой Третьего рейха.

Кинорежиссёр по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин Центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс «Лучший европейский музей» и какие проекты были удостоены его высоких наград, сообщается на сайте "Ельцин Центра" .

Помимо «Ельцин-центра» награды «Европейского музея года» получали музей истории польских евреев «Полин», Олимпийский музей в Лозанне, музей европейских и средиземноморских цивилизаций в Марселе и музей мировых культур в Кельне, а также специальным призом был отмечен российский музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила».

Каждый год десятки лучших музеев Европы после жесткого отбора членами жюри считают за честь участвовать в этом конкурсе. Это праздник самоотверженных, талантливых, влюбленных в музейное дело людей, которые дарят миллионам своих посетителей соприкосновения с мировой историей и культурой. Это такое же важнейшее событие для музейщиков, как для кинематографистов – вручение Оскара в Лос-Анжелесе, Каннский кинофестиваль или кинофестиваль в Венеции.

Представительство центра, как представители России, удостоенные высокой награды, приносят свои извинения европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны. Участники конкурса, а также все коллеги центра по музейной работе, могут быть уверены: большинство граждан нашей страны относятся к их просветительской миссии с огромным уважением.

Источник: «Ельцин-центр»