Три кубанских проекта стали финалистами национальной премии «Хрустальный компас»-2017

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Опубликован шорт-лист национальной премии в области географии и экологии "Хрустальный компас". Авторы лучших проектов будут объявлены 19 мая 2017 года в Сочи, на торжественной церемонии награждения победителей.

Статуэтки из серебра и хрусталя в этом году будут вручены в 11 номинациях. В десяти из них победителей определяют члены экспертного совета "Хрустального компаса" и только в одной – "Признание общественности" – победа присуждается по результатам народного голосования. Кстати, интернет-голосование уже завершено, народным лидером по его итогам стал проект Музея Мирового океана "Россия на Балтике", набравший порядка 112 тысяч голосов.

– В этом году сразу три кубанских проекта прошли в финал. «Лучшим региональным проектом» может стать «Западный Кавказ — горная страна тысячи озер» экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, Тебердинского и Кавказского государственных биосферных заповедников. В номинации «Лучшее освещение в СМИ» свой цикл программ «Курортный атлас» представила телерадиокомпания «НТК», а в «Гражданской позиции» финалистом стал кубанский проект «Белая Лошадь»: к сохранению природы через экологическое искусство, – рассказали в Русском географическом обществе.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края