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«Ночь музеев» в Абрау-Дюрсо: гости смогут бесплатно посетить историческую экскурсию по горным тоннелям

Абрау-Дюрсо 20 мая 2017 года присоединяется ко всероссийской акции «Ночь музеев» и открывает свои двери для тех, кому интересно посетить музеи в необычное время суток! Это международное событие, которое проходит ежегодно в 42 странах Европы.

Тоннели, которые входят в экскурсию по Русскому винному дому, были вырублены в скале в XIX веке при князе Льве Голицыне, создателе винодельнического хозяйства Абрау-Дюрсо. Во время экскурсионного маршрута посетители смогут узнать не только об истории завода и начале производства, а также познакомиться с методиками создания игристого напитка классическим (бутылочным) методом и методом Шарма (резервуарным).

Источник: Абрау-Дюрсо

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Категория: Новости / Культура

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