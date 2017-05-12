Союз композиторов России вступил в эпоху возрождения

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11 мая в Москве состоялся внеочередной Съезд Союза композиторов России. Решение о проведении Съезда было принято на экстренном заседании секретариата организации в конце марта в связи с обострением финансовых проблем Союза и фактическим отсутствием возможности вести уставную деятельность.

В работе Съезда приняли участия известные композиторы и признанные деятели искусств, такие как Рашид Калимуллин, Анатолий Кролл, Владимир Матецкий, Александр Клевицкий, Всеволод Задерацкий, Алексей Рыбников, Александр Чайковский, Юрий Потеенко, Александр Соколов и многие другие.

Из 47 региональных организаций Союза композиторов России на заседании присутствовали 34 отделения и в общей сложности 50 делегатов.

Одной из ключевых тем повестки заседания внеочередного Съезда стало избрание нового состава органов управления и, в том числе, членов Совета Союза композиторов.

В Совет вошло 30 представителей.

Председателем Совета организации был избран композитор, народный артист РФ Алексей Рыбников, почетным Председателем Совета стал композитор, народный артист РФ Александр Чайковский.

«Решения сегодняшнего съезда – судьбоносные, сегодня к управлению пришла команда практиков, и я рад, что тоже подключусь к этой работе. Мне жаль видеть гибель мощнейшей организации, – прокомментировал композитор, народный артист РФ Александр Чайковский. –Новая структура, которую мы сегодня приняли, на мой взгляд, более оптимистична, и что особенно важно, в нее вошли композиторы разных жанров. Теперь в руководство Союза вошли известнейшие деятели культуры, которых знает и любит вся страна».

Также участники Съезда избрали Правление Союза композиторов, Председателем которого стал народный артист РФ и республики Татарстан Рашид Калимуллин.

Генеральным директором Союза была назначена первый заместитель генерального директора АО «Фирма Мелодия» Карина Абрамян.

«Съезд Союза композиторов России – внеочередной. И это событие является знаковым потому, что впервые за 25 лет со времени развала Советского Союза члены нашей организации возьмут управление в свои руки. Мы избрали новый руководящий состав, новый менеджмент, утвердили новый Устав и совершенно новую структуру организации – современную, демократическую структуру. Убежден, что мы идем по правильному пути к возрождению великого, сильного Союза композиторов России», – сказал российский композитор и дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Клевицкий.

В рамках Съезда участники также обсудили итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза. Были выявлены многочисленные нарушения в работе предыдущего менеджмента Союза композиторов России, которые и привели к задолженности в 9 млн рублей. Решением Съезда от должности заместителя председателя Союза был освобожден Игорь Рингер, в чьей компетенции были финансово-хозяйственные вопросы.

В завершении заседания, собравшиеся уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития Союза композиторов России и перспективам партнерства с Российским музыкальным союзом.

В частности, было отмечено, что работа с командой РМС позволит Союзу композиторов не только разрешить существующие финансовые и организационные проблемы, но и восстановить сотрудничество с зарубежными композиторскими объединениями и композиторскими организациями стран ЕАЭС, установить новые связи с творческими гильдиями разных стран, так как именно РМС является членом IMC (Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО) и EMC (Европейский музыкальный совет).

«Мы обязательно будем сотрудничать с Российским музыкальным союзом, будем вместе решать проблемы, двигаться вперед и осуществлять крупные проекты. При этом речь идет именно о партнерстве, Союз композиторов останется независимым, – отметил Председатель Правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин. – Мы будем поднимать не только центр, но и регионы, в повестке дня обязательно будет продуманная региональная политика, а новая организационная структура и модернизация Устава позволят нам сделать деятельность Союза композиторов более прозрачной и эффективной».

Источник: Пресс-служба Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России»