Новороссийский планетарий им Гагарина принял эстафету акции «Гастроли планетариев»

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Новороссийский планетарий им Ю.А. Гагарина принял эстафету Всероссийской акции «Гастроли планетариев» от Культурно-просветительского центр им. В.В. Терешковой (г. Ярославль) и Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (г. Калуга). Они передали выставку «Позывной- Чайка» посвященную юбилею первой в мире женщины-космонавта Героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой, совершившей одиночный полёт в космос на заре освоения космического пространства.

Торжественное открытие прошло перед бюстом Ю.А Гагарина на площади перед Новороссийским планетарием, в нем париняли участие Глава администрации центрального внутрегородского района А.И. Павлов, заместитель начальника управления кульры г.Новороссийск Шептий С.А., заслуженный работник культуры Российской Федерации , Ветеран труда, кандидат филосовских наук, Почетный гражданин города-героя Новороссийска Косторнова Л.А., делигация из Краснодара во главе с Презедентом Федерации космонавтики Кубани, академику Российской Акадимии естественных наук Трахов Э.М., ученики гимназии №20, школы №40, воспитаники "Новороссийского социально-реабилитационого центра для несовершеннолетних".

Источник: Планетарий им. Ю.А.Гагарина