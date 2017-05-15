Объявлена программа фестиваля «Кинотавр»

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На официальном сайте российского кинофестиваля «Кинотавр» была опубликована конкурсная программа и состав жюри конкурса.

28-ой фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 7 по 14 июня.

В конкурсную программу попали 14 кинолент: «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина и «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Прорубь» Андрея Сильвестрова, «Три сестры» Юрия Грымова, «Турецкое седло» Юсупа Разыкова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Жги» Кирилла Плетнева, «Мертвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова, «Рок» Ивана Шахназарова, «Скоро все кончится» Алексея Рыбина и «Теснота» Кантемира Балаганова.

На кнкурс «Кинотавр. Короткий метр» заявлено 28 фильмов.

В жюри основного конкурса фестиваля председательствует Народный артист России Евгений Миронов. Среди членов жюри режиссер Александр Велединский, продюсер Игорь Мишин, оператор Игорь Гринякин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов и киновед Нэнси Конди.

Открывать фестиваль будет «Холодное танго» Павла Чухрая, на закрытии покажут фильм «Про любовь: только для взрослых» Анны Меликян.

На спецпоказе «Кинотавра» можно будет посмотреть «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, отобранную на Каннский фестиваль, и ленту «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова.

Источник: «Кинотавр»