Президентская библиотека стала площадкой для встречи редакции исторического журнала «Родина» с читателями

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15 мая 2017 года в Президентской библиотеке состоялась презентация нового выпуска ежемесячного исторического научно-популярного журнала «Родина». Мероприятие было организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между библиотекой и редакцией «Российской газеты». В видеоконференции также приняли участие сотрудники и гости библиотек из Воронежа, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Перми.

Как рассказал шеф-редактор журнала «Родина» и заместитель главного редактора «Российской газеты» Игорь Коц, главной темой майского номера стали военные корреспонденты ХIX–ХХI вв. Также из материалов выпуска читатель узнает, о чём писала императрица Александра Фёдоровна накануне гибели, сколько дней Ленин провел в России между революциями, как сложились судьбы русских красавиц, блиставших на первых конкурсах красоты в начале прошлого столетия, и многое другое.

«Журнал „Родина“ – это самые свежие новости о прошлом», – отметил редактор издания, доктор философских наук, руководитель Центра истории искусств и культуры Института всеобщей истории РАН, историк и писатель Семён Экштут. Он также подчеркнул, что задача «Родины» – показать историю через судьбу отдельного человека.

В рамках презентации были представлены уникальные материалы из архива известного ленинградского журналиста Матвея Фролова: записи, письма, дневники и другие документы, которые в данный момент проходят оцифровку и вскоре пополнят фонд Президентской библиотеки.

Как отметил Игорь Коц, традиционное ежемесячное мероприятие, проводимое в рамках сотрудничества Президентской библиотеки и «Российской газеты», вышло за рамки обычной презентации: «Сегодня это, прежде всего, площадка для общения редакции с читателем, где мы обсуждаем опубликованные материалы и актуальные темы, находим новых героев – в этом главный смысл наших встреч».

Президентская библиотека и редакция «Российской газеты» ведут активное взаимодействие. В конце 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в здании на Сенатской площади, 3 прошла мультимедийная выставка «Год журнала „Родина“ 2016: исторические события в историях людей». В феврале 2017 года в Президентской библиотеке состоялся видеолекторий, посвященный 100-летию революции 1917 года в России, и первая презентация актуального на тот момент выпуска – февральского номера журнала «Родина». Оцифрованные копии научно-популярного издания со временем будут включены в электронный фонд Президентской библиотеки.