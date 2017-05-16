Голос надежды блокадного Ленинграда Ольги Берггольц

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16 мая 2017 года исполняется 107 лет со дня рождения Ольги Берггольц – женщины, которую называли голосом надежды блокадного Ленинграда, поэтессы, ставшей символом неустрашимого русского духа.

На портале Президентской библиотеки представлены электронные копии книг Ольги Берггольц: сборник стихов «Ленинград», изданный в 1944 году, пьеса 1945 года «Они жили в Ленинграде», написанная в соавторстве с Георгием Макогоненко, а также другие материалы, посвященные её жизни и творчеству. В ближайшее время фонд Президентской библиотеки пополнят около 500 аудиозаписей передач известного блокадного репортера Матвея Фролова, в том числе и записи с голосом Ольги Берггольц.

Пронзительные и честные стихотворения поэтессы из самого сердца блокадного Ленинграда дают читателю возможность увидеть жизнь осаждённого города изнутри:

Скрипят, скрипят по Невскому полозья;

На детских санках, узеньких, смешных,

В кастрюльках воду голубую возят,

Дрова и скарб, умерших и больных.

Благодаря строкам Ольги Берггольц мы можем почувствовать настроение города в эти тяжёлые годы:

Над Ленинградом – смертная угроза...

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слёзы,

что называлось страхом и мольбой.

На самом деле страх был. Но сильные люди, не сломленные духом, справлялись с ним и становились опорой другим, как это произошло с хрупкой ленинградской поэтессой. «Я не могу даже на четвёртый день бомбардировок отделаться от сосущего, физического чувства страха, – писала Ольга Берггольц в своём „Блокадном дневнике“, опубликованном спустя много десятилетий после войны. – Какое это унизительное ощущение – этот физический страх... Нет, нет – как же это? Бросать в безоружных, беззащитных людей разрывное железо, да чтоб оно ещё перед этим свистело так, что каждый бы думал: „Это мне“ – и умирал заранее. <…> Хорошо – убейте, но не пугайте меня, не смейте меня пугать этим проклятым свистом, не издевайтесь надо мной».

Ольга Берггольц из лирической героини в одночасье стала поэтом, олицетворяющим стойкость блокадного города. «Вера Кетлинская, руководившая в 1941 году ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Оленька, как её все тогда называли, на вид – „обаятельный сплав женственности и размашистости, острого ума и ребячьей наивности“. Непривычно серьёзная и собранная, она спросила Кетлинскую, где и чем может быть полезна. Та направила Берггольц в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио», – рассказала главный библиотекарь отдела рукописей Российской национальной библиотеки Наталья Борисовна Рогова в рамках видеолектория «Знание о России», посвящённого 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Негромкий голос поэтессы стал голосом надежды, голосом самого Ленинграда. Берггольц писала и читала свои стихи так, что они становились точкой опоры для каждого слушателя. Один из друзей поэта Бориса Корнилова, бывшего мужа поэтессы, говорил, что она «своими стихами „заговаривала“ снаряды, отводила беду от Ленинграда». Но главное – Ольга Берггольц вселяла в людей веру:

Товарищ, нам горькие выпали дни,

Грозят небывалые беды,

Но мы не забыты с тобой, не одни,

И это уже победа.

Сегодня имя Ольги Берггольц носит одна из улиц Санкт-Петербурга, а гранитные плиты мемориального Пискарёвского кладбища «говорят» с жителями и гостями города монументальными по духу словами поэтессы:

Здесь лежат ленинградцы.

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети.

Рядом с ними солдаты-красноармейцы.

Всею жизнью своею они защищали тебя, Ленинград,

Колыбель революции.

Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,

Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

Никто не забыт и ничто не забыто.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки