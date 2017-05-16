Новороссийские участники покорили членов жюри международного конкурса в Казани

/Культура/

В Казани состоялся XIX Международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур» в рамках проекта «Салют Талантов».

На сценах концертных залов Дворца культуры «Юность» и Детского центра «Экият» выступили более 1000 артистов, музыкантов, вокалистов и танцоров в различных номинациях: хореографическое, вокальное, инструментальное и театральное творчество. В рамках мероприятия состоялась выставка работ художников. Участники и педагоги приняли участие в практических мастер-классах по хореографическому и музыкальному направлениям от народных артистов России и профессиональных педагогов.

Победителем фестиваля стал образцовый хореографический ансамбль «Колибри» (старшая возрастная категория), г. Новороссийск. Выступление коллектива стало настоящей жемчужиной фестиваля. По мнению жюри, это был самый яркий коллектив, показавший настоящее шоу и мастерство в хореографии. Руководитель ансамбля, Головко Елена Евгеньевна, была признана лучшим балетмейстером.

Обладателями гран-при стали также следующие коллективы:

Народный ансамбль «Русские узоры», г. Аксу (Казахстан). Ансамбль выступил в лучших традициях народного коллектива. Были отмечены высокий профессионализм и мастерство участников, яркие костюмы и отличную работу хормейстера. Казахский коллектив удивил членов жюри исполнением казачьих песен, за что получил почётный диплом «За сохранение народных традиций». Педагог ансамбля, Бабкина Лариса Ивановна, была признана лучшим хормейстером фестиваля.

Школа танца «Байкал-Идель», г. Улан-Удэ. Артисты из коллектива не только выступили в самых разнообразных хореографических номинациях, но и оказались большими профессионалами. Ребята были собраны, артистичны и эмоциональны, чем и заслужили главный приз фестиваля. Коллектив также завоевал почётный диплом «За лучший костюм». Руководитель школы танца, Валиева Татьяна Шамильевна, была награждена дипломом «За высокий уровень педагогического мастерства». Будаева Амалия, солировавшая в представленном коллективом номере «Кто ты», была признана самым артистичным участником фестиваля.

Лучшими балетмейстерами были признаны руководитель коллектива «Аджилита» Озорнина Мария Сергеевна, г. Екатеринбург, и руководитель образцового хореографического ансамбля «Топотушки» Малышева Светлана Анатольевна, г. Котово.

Почётные дипломы «За лучший костюм» получили Тарасов Семен, г. Балашиха, фортепианный ансамбль Соловьевой Надежды и Левиной Алины, г. Нижний Тагил, образцовый детский коллектив ансамбль танца «Уральские самоцветы», г. Пермь, хореографическая школа «Фуэте», г. Томск, и Ансамбль современного танца «Стиль», г. Александров.

Самыми артистичными участниками были признаны Мумров Максим и Кшивецкая Арина, г. Балашаха, а также народный коллектив «Мон плезир балет», г. Волгореченск.

Диплом «За ансамблевость» завоевал получил образцовый ансамбль танца "Радуга-Курск" в младшей возрастной категории, г. Курск. Коллектив отличало единство и слаженность при исполнении танцевальных элементов и хореографических фигур.

Лучшим концертмейстером стала Логинова Светлана Александровна, г. Балашов, за профессиональный аккомпанемент участникам-инструменталистам.

Обладателем диплома «За педагогическое мастерство» стала руководитель хореографической школы-студии «Фуэте» Варга Татьяна Леонидовна, г. Томск.

Самыми юными участниками стали шестилетняя солистка Бабкина Александра, г. Балашов, и выступавшая в составе театра танца «Неподарочки» шестилетняя Иноземцева Анна, г. Барнаул.

Дипломами «За педагогический вклад» были награждены педагог по вокалу театрального коллектива «Поющий ветер» Солощенкова Анна Андреевна, г. Королев, и руководитель группы вокалистов Михеева Светлана Ивановна, г. Балашиха.

Специальный грант от Творческого Объединения «Салют Талантов» – приглашение на специализированный форум «Развитие», получили Герасименко Наталья Алексеевна, г. Нижний Тагил, Павлова Ольга Джемовна, г. Балашов, Малышева Светлана Анатольевна, г. Котово, Варга Татьяна Леонидовна, г. Томск, и Илюшина Ирина Федоровна, г. Гагарин. Мероприятие пройдёт осенью 2017 года в Санкт-Петербурге и станет площадкой для обсуждения вопросов дополнительного образования и развития детского творчества.

В состав жюри фестиваля-конкурса вошли:

Ганеева Венера Ахатовна – народная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая, заведующая кафедрой сольного пения Казанского государственного института культуры, профессор;

Гиматдинова Эльвира Ризвановна – певица, преподаватель Казанского Государственного института культуры, композитор фортепианных пьес, автор музыки песни-финалиста конкурса «Россия, Казань, Универсиада!»;

Соколов Мнир Сафович – заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Татарстан, профессор Казанского государственного института культуры, вокалист;

Хаметова Лейсан Рашидовна – народная артистка Республики Татарстан, художественный руководитель студии танца «Юлдаш» при Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан;

Латифуллин Тагир Магсумович – народный артист Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов по народной и эстрадной хореографии, артист балета в Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан;

Фейзов Денис Маратович – балетмейстер, член Международного танцевального совета CID UNESC балетмейстер и постановщик Марийского государственного национального театра оперы и балета им. Э. Сапаева;

Абульханов Рифат Назимович – народный артист Республики Татарстан, директор Департамента хореографии Фонда поддержки культурных инициатив, педагог школы-студии танца Абульханова Рифата;

Ибрагимов Наиль Рафаэльевич – заслуженный деятель искусств, балетмейстер и художественный руководитель камерного балета «Пантера»;

Глущенко Андрей Владимирович – главный балетмейстер Государственного музыкального театра под руководством Владимира Назарова, преподаватель РАТИ (ГИТИС), создатель хореографических постановок для множества русских артистов.

Источник: Пресс-служба фестиваля