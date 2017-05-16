Ансамбль «Флик-Фляк» выступил в рамках первого конкурсного дня международного фестиваля «Факел»

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С 13 по 20 мая в Сочи (Красная Поляна) проходит финал VII корпоративного фестиваля «Факел»

Программа творческого состязания открылась выступлениями самых юных участников. Артисты в возрастных группах от 5 до 10 и от 11 до 16 лет представили на суд жюри 48 творческих номеров.

В первый конкурсный день на сцене концертного зала «Роза Холл» выступили артисты танцевального ансамбля дошкольников «Флик-Фляк» (представляют ООО «Газпром трансгаз Краснодар»). Самые юные участники делегации краснодарского «трансгаза» на сцене чувствуют себя очень уверенно. Самому младшему артисту всего пять лет. Обаятельные малыши с первых минут покоряли зал задорным и артистичным номером «Веселые собачки». Они произвели фурор в номинации «Хореография эстрадная (ансамбль)».

«В составе «Флик-Фляка» два мальчика и четыре девочки. Это своего рода дебют коллектива на большой сцене. В зональном туре в Уфе их эстрадный танец покорил сердца зрителей и жюри, однако к финалу мы решили его немного изменить и добавить изюминку», — рассказала руководитель коллектива Евгения Близнюк.

Выступление другой юной «звездочки» — 8-летней исполнительницы Татьяны Тарохиной от ООО «Газпром трансгаз Краснодар» также очень понравилось публике. Девочка давно занимается вокалом и хореографией и держится на сцене, как настоящая артистка. В номинации «Вокал эстрадный (соло)» она исполнила веселый хит «В деревне Ёжики» (музыка В. Березинского, слова Ю. Гуреева).

Церемония награждения лауреатов «Факела» состоится 18 мая на сцене концертного зала «Роза Холл».

Организатором заключительного тура выступает ООО «Газпром трансгаз Краснодар».