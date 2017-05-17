Студенты КГИК стали победителями фестиваля «Территория первых»

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В Краснодаре подвели итоги фестиваля искусств «Территория первых». Гран-при конкурса завоевала студентка второго курса кафедры народного хорового творчества Настасия Иванова (народный вокал, соло).

Еще несколько наград получили студенты факультета народной культуры.

Лауреатами I степени в номинации «Народный вокал» ансамбль стали: дуэт Настасии Ивановой и Анастасии Нечитайло, ансамбль «СКИФ» (Марина Смолякова, Виктор Кулик, Настасья Иванова, Наталья Фролова, Яна Луговская).

Настасия Иванова также получила диплом Лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» соло.

Высоко оценили и выступления студентов кафедры народного и эстрадно-джазового пения факультета «Консерватория». Лауреатом I степени стал эстрадный хор КГИК, Юлия Каптиль была отмечена дипломом лауреата II степени, Юлия Осьминко и Филипп Тютин – лауреаты III степени.

Виктор Сыкалов и Анна Лукьянова стали дипломантами I степени.

Исполнителей в конкурсе оценивали по двум направлениям: музыка и хореографическое искусство.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры