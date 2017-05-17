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О том, какая погода была 300 лет назад в Санкт-Петербурге, можно будет узнать в Президентской библиотеке.

Президентская библиотека оцифрует более 1800 редких документов из фонда Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом говорится в договоре, подписанном заместителем генерального директора Президентской библиотеки Валентином Валентиновичем Сидориным и начальником Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерием Юрьевичем Цепелевым 12 мая 2017 года.

Самые ранние документы датируются XVIII веком. Это выводы метеорологических наблюдений, произведённые в Академии наук в 1726–1850 гг. Кроме того, в скором времени в фонде Президентской библиотеки будут представлены наблюдения за солнечным сиянием в период с 1901 по 1903 г. Также в цифровом виде будет доступен ежемесячный метеорологический бюллетень Николаевской главной физической обсерватории 1906 г. Сегодня это учреждение известно как Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова.

Особый интерес представляют наблюдения за атмосферными осадками, грозами, вскрытием и замерзанием вод, а также ледовые бюллетени для Финского залива, Балтийского моря и метеорологические наблюдения, сделанные в Ленинграде в период блокады.

Оцифрованные материалы станут доступны благодаря единой сети центров удалённого доступа Президентской библиотеки, которая связала все 85 регионов нашей страны, а также 23 страны.

Эти и другие уникальные документы войдут в фонд Президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 500 тыс. единиц хранения. Это цифровые копии опубликованных изданий и архивных документов, аудио- и видеозаписей, авторефератов диссертаций и других материалов, отражающих многовековую историю российской государственности, теории и практики права, а также русского языка как государственного языка Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки