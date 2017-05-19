Сочи примет Международный фестиваль Игоря Бутмана

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Восьмой Sochi Jazz Festival пройдет с 3 по 6 августа при поддержке краевого министерства культуры.

Сочи снова ждет музыкальный парад во главе с Игорем Бутманом на площади Морпорта и выступления ключевых фигур мирового джаза на сценах Зимнего театра и концертного зала «Фестивальный».

За восемь лет своего существования фестиваль по праву считается визитной карточкой Сочи. Ежегодно в августе главный город-курорт становится главным джазовым городом страны. В этому году «Акваджаз» сменил название на «Sochi Jazz Festival».

Программа фестиваля включает в себя концерты всемирно известных музыкантов, мастер-классы, творческие встречи, джемы.

Впервые в России на сцене Концертного зала «Фестивальный» выступит яркая, экстравагантная басистка и вокалистка Ник Уэст. На сцене Зимнего театра зрители услышат соул-проект Тони Момрелля – солиста группы «Incognito». Завершится фестиваль выступлением обладательницы премии Grammy, легендарной Патти Остин, которая представит программу с Московским джазовым оркестром.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края