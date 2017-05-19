В краевом центре стартовал V Международный детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства

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От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и председателя краевого Законодательного Собрания Владимира Бекетова участников конкурса приветствовал представитель Краснодарского края в Совете Федерации Владимир Харламов.

Заместитель министра культуры региона Максим Усатюк пожелал успехов юным музыкантам от лица главы ведомства Виктории Лапиной.

В этом году конкурс собрал 110 юных музыкантов из разных регионов России, а также Италии, Бельгии, Франции, Мексики и Китая. Молодые таланты будут соревноваться в следующих номинациях: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты. Оценивать их предстоит профессорам ведущих музыкальных вузов России и других стран.

– Гран-при конкурса присуждается во всех номинациях. По итогам туров в каждой возрастной группе участники, занявшие I, II и III места, удостаиваются звания лауреата, – сообщили в министерстве культуры Краснодарского края.

В первом и втором турах музыканты играют соло, а в третьем исполняют свои программы с оркестром – в этом году им будет Государственный эстрадно-симфонический оркестр Краснодарской филармонии им. Г. Пономаренко, на сцене которой 23 мая пройдет церемония закрытия конкурса и награждения победителей.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края