В Ростове продолжают находить древние захоронения меотов

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В Ростове-на-Дону продолжаются раскопки на улице Станиславского. Раскопки проводят в связи с начавшейся реконструкцией улицы.

Ранее Муниципальная новостная лента сообщала, что 17 мая при земляных работах на улице Станиславского в Ростове-на-Дону был обнаружен человеческий скелет возрастом порядка 2 тясяч лет.

Предполагается, что в пределах реконструируемой улицы находится древний некрополис. На данный момент обнаружено уже 40 захоронений меотов, возраст которых составляет около двух тысяч лет. В могильниках также найдены кувшины, глиняные кубки, остатки керамики и ряд других артефактов.

- Данное захоронение интересно тем, что нами обнаружены могилы простых людей. Теперь мы имеем возможность узнать, как жили самые простые обитатели Дона в I-II веках нашей эры, как они провожали в загробный мир своих близких, какими предметами пользовались. Кроме того, с найденными останками позже будут работать антропологи, что даст возможность узнать о причинах смерти людей и восстановить их первоначальный облик, - рассказал руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук.

Ученые полагают, что найденный "город мертвых" относится к Ростовскому городищу, население которого две тысячи лет назад составляли меоты, боспорские греки и сарматы. Всего вокруг Дона, который древние называли Танаис, насчитывается десять меотских городищ - это Хапровское, Мокро-Чалтырское, Сухо-Чалтырское, Нижне-Гниловское, Темерницкое, Ростовское, Кизитериновское, Кобяковское, Крепостное и Подазовское городища. Предположительно, все эти поселения были уничтожены в III веке нашей эры во время нашествия гуннов, но археологических доказательств этой гипотезе пока не найдено.

Сейчас раскопки на улице Станиславского ведутся круглосуточно. До окончания археологического сезона ученым предстоит также исследовать территорию, где располагалось Ростовское городище. Крепость находилась на территории современных переулков Братского, Халтуринского, Островского, проспектов Ворошиловского, Буденновского, Соколова, Богатяновского спуска, улиц Журавлева и 7-го Февраля.

Меоты — собирательное название индоевропейских (предположительно индоарийских) и неиндоевропейских племён, которые проживали на восточном и юго-восточном побережье Азовского моря и по среднему течению Кубани и Дона порядка 2-3 тысяч лет назад.

Источник: Российская Газета