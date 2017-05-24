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Ансамбль «Казачья удаль» побывал в Свято-Никольском храме

Студенты КГИК выступили на престольном празднике. Коллектив «Казачья удаль» побывал с творческим визитом в Свято-Никольском храме поселка Красненский Республики Адыгея.

Накануне православные отметили большой престольный праздник в честь святителя Николая Чудотворца. На праздник были приглашены и студенты кафедры народного хорового творчества Краснодарского государственного института культуры. В составе коллектива «Казачья удаль» они исполнили для прихожан духовные и народные песни.

После концертной программы и трапезы настоятель храма отец Сергий пообщался со студентами и отслужил молебен об успешной сдаче приближающейся сессии.

Это не первый визит ансамбля в храм. Как отметила заместитель декана факультета народной культуры по художественно-творческой и воспитательной работе Татьяна Криницкая: «Каждый раз при встрече с настоятелем храма отцом Сергием, местным населением возникает особая атмосфера и радость, трепетное волнение, как перед ожиданием встречи с чем-то добрым и неизмеримо дорогим для души. Очень важно дать студентам почувствовать это. Оттуда они приезжают совершенно новыми».

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.

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Категория: Новости / Культура

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