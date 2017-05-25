День славянской письменности и культуры отметили в институте культуры

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24 мая, в День славянской письменности и культуры в Краснодарском государственном институте культуры состоялся праздник «Сокровище славян».

В программе прозвучала литературно-музыкальная композиция «Стихи-молитвы». Студенты разных курсов прочли стихи известных русских поэтов, а учащиеся факультета «Консерватория» исполнили на фортепиано несколько композиций Модеста Мусоргского и Сергея Рахманинова. Специально для мероприятия была оформлена книжная выставка «Светоч сердцу и уму» и представлена презентация о древнейших русских книга.

В мероприятии приняли участие студенты информационно-библиотечного факультета, факультета социально-культурной деятельности и туризма, факультета дизайна, изобразительного искусства и гуманитарного образования, факультета телерадиовещания и театрального искусства, а также факультета «Консерватория».

«За этим праздником стоит тысяча лет истории богатой культуры. Русь – носительница красивых книжных традиций. И в нашем вузе уже более десяти лет проходят такие встречи, на которых студенты и преподаватели читают стихи великих поэтов и авторские произведения», – отметила доктор филологических наук, профессор кафедры русского и иностранных языков и литературы Елена Третьякова.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры