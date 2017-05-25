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Директор Большого театра отказал государству в праве влиять на репертуар.

Директор Большого театра Владимир Урин заявил, что государство не имеет права вмешиваться в репертуарную политику под предлогом выделения театрам денег.

«Очень часто любят так называемые государственные люди говорить: „Почему вы на государственные деньги что хотите, то и ставите?“ <…> Но нет государственных денег. Есть наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков. Государство в данном случае занимается вопросом распределения этих денег», — сказал Урин.

По мнению Урина, при формировании репертуара театры должны ориентироваться на востребованность у зрителей. «Если не востребовано, а носит заказ государства, этого быть не должно», — цитирует его «Интерфакс».

В конце 2016 года с подачи худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина в России развернулась дискуссия о вмешательстве государства в работу культурных учреждений. Райкин, выступая на съезде Союза театральных деятелей России, заявил о попытках возрождения в России цензуры при участии «борющихся за нравственность» активистов.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет цензуры, но государство, выделяя деньги «на ту или иную постановку», «вправе обозначить ту или иную тему». С критикой этой позиции выступил кинорежиссер Андрей Звягинцев.

Источник: «Медуза»