Об институте президентской власти Российской Федерации расскажет видеолекторий Президентской библиотеки

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8 июня 2017 года в Президентской библиотеке на Сенатской площади, 3 в рамках цикла «Институт президентской власти» состоится видеолекторий «Знание о России» по теме «Конституционный статус Президента Российской Федерации». Мероприятие, приуроченное ко Дню России, начнётся в 11:00 и будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки.

Профессор кафедры государственного права Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, доктор юридических наук Вадим Васильевич Мамонов расскажет участникам видеолектория о развитии института президентства в Российской Федерации, эволюции статуса главы государства, полномочиях президента, его конституционной ответственности и взаимодействии с органами государственной власти, а также проведёт сравнительный анализ развития института президентства в зарубежных странах.

В мероприятии примут участие студенты Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского университета МВД, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а также Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки