Личность Константина Победоносцева в раритетах Президентской библиотеки

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2 июня 2017 года исполняется 190 лет со дня рождения Константина Петровича Победоносцева. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с коллекцией «К. П. Победоносцев (1827–1907)», представляющей информацию о жизни и деятельности крупного российского государственного деятеля, ученого-правоведа, обер-прокурора Святейшего Синода, основателя системы церковно-приходских школ, народных и реальных училищ в России.

В коллекцию включено 154 документа – главным образом материалы из фонда Российского государственного исторического архива: дневники, служебные записки, проекты, переписка, биографические материалы. Кроме того, Президентская библиотека представила на своем портале цикл отчётов Константина Петровича: «Всеподданнейший отчёт Обер-прокурора Святейшего синода по ведомству православного исповедания за 1903–1904 годы» и другие годы; «Московский сборник» и прочие сочинения.

Интерес к личности и государственной деятельности К. П. Победоносцева не случаен. Президентская библиотека, открытая в мае 2009 года, располагается в здании Святейшего Синода, где твёрдо и последовательно проводил в жизнь свои взгляды на политику того времени обер-прокурор Победоносцев. Впрочем, воззрения эти не были какой-то непреложной данностью и претерпели заметную трансформацию под воздействием конкретных трагических событий в России того периода.

Так, скажем, в конце 1850-х годов Победоносцев выступал как писатель-публицист либеральных воззрений. Однако после убийства императора Александра II Победоносцев выступил с острой критикой реформ 1860–1870-х годов. Отвергая либеральные начала, стал автором манифеста «О незыблемости самодержавия». Наиболее полно его позиция зрелого политика-государственника выражена в «Московском сборнике», где он подверг критике устои и принципы государственного устройства современной западноевропейской культуры.

Будучи сыном московского профессора, Победоносцев после окончания в 1846 году Санкт-Петербургского училища правоведения занимался судебной деятельностью в московских департаментах Правительствующего Сената. С государственной службой он успешно сочетал педагогическую деятельность – в течение шести лет читал лекции на юридическом факультете Московского государственного университета. Впоследствии А. Ф. Кони, слушавший в бытность свою студентом лекции профессора Победоносцева, вспоминал: «Прекрасный курс гражданского судопроизводства, ясный, сжатый, точный и поучительный, читал нам тогдашний обер-прокурор восьмого департамента Сената – Константин Петрович Победоносцев».

Из лекций и кропотливой исследовательской работы в области права родился в дальнейшем фундаментальный «Курс гражданского права», который содержал определения понятий имущества, вещного права; анализ способов приобретения и прекращения права собственности; основания и пределы ограничения прав собственника. Три части этого востребованного и сегодня труда Победоносцева доступны в электронном читальном зале Президентской библиотеки.

В 1880 году Победоносцев был назначен обер-прокурором Священного Синода и пребывал на этом посту в течение 26 лет, став одной из самых влиятельных фигур в русской политической элите. Подробнее об этом рассказывает фильм «Обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев».

Имея репутацию превосходного знатока юридической науки и блестящего лектора и педагога, К. П. Победоносцев длительное время был воспитателем будущих императоров Александра III и Николая II. Особенно сблизился он Александром III. Его общение с Александром Александровичем, сначала цесаревичем, а с 1 марта 1881 года императором, не прерывалось вплоть до смерти последнего в 1894 году.

Из издания «Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1»: «Простите, Ваше Величество, – читаем в письме 1895 года, – что я слишком, может быть, часто утруждаю Ваше внимание своими писаниями. Но что же делать, когда сердце не терпит в таких делах, в коих только у Вашего Величества можно искать крепкой опоры и живого движения к правде… К сожалению, сокращение церквей и закрытие старинных приходов, к коим народ привык, последовало именно в такое время, когда, с освобождением крестьян, оказалась настоятельнее прежнего потребность в храмах». Обширное собрание писем К. П. Победоносцева к Александру III – важнейший источник, отражающий истинную роль Победоносцева в механизме управления Российской империей.

Философ и литературный критик В. В. Розанов в газете «Русское слово» написал некролог на смерть обер-прокурора: «Умер Победоносцев. И с ним умерла целая система государственная, общественная, даже литературная; умерло замечательное, может быть, самое замечательное, лицо русской истории XIX века; сошёл в могилу, тихо скончавшись после продолжительной болезни, целый исторический стиль законченной и продолжительной эпохи».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки