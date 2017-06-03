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/Культура/

Ливадийский форум в прямом эфире покажет Президентская библиотека

6 июня 2017 года в 11:00 по московскому времени на портале Президентской библиотеки состоится трансляция пленарного заседания III Международного Ливадийского форума в прямом эфире телеканала «Первый Крымский». Мероприятие проводится в Ялте в рамках ХI Международного фестиваля «Великое русское слово».

На повестке дня  – поддержка русского языка, языков народов России, повышение роли русского языка в развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве, развитии общего культурного и гуманитарного пространства.

Международный фестиваль «Великое русское слово» проводится ежегодно на территории Республики Крым. Его деятельность направлена на развитие русской культуры, укрепление позиций Русского мира и русского языка, а также расширение международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Благодаря развитой сети центров доступа к ресурсам Президентской библиотеки не только в регионах РФ, но и за рубежом, пленарное заседание смогут увидеть в российских центрах науки и культуры в более чем 20 странах.

Трансляция пленарного заседания III Международного Ливадийского форума станет первым совместным мероприятием Президентской библиотеки и телеканала «Первый Крымский» в рамках работы по созданию и развитию информационно-просветительского центра Республики Крым, который будет основан на базе телерадиокомпании «Крым».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки

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Категория: Новости / Культура

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