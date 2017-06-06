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Профессора института культуры наградили Почетной грамотой Президента РФ

Профессора Краснодарского государственного института культуры Анну Дулатову наградили Почетной грамотой Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов в правительственной телеграмме отметил:

«Эта высокая награда – достойное признание вашего многолетнего добросовестного труда на благо отечественного художественного образования. За годы плодотворной научной деятельности вы стали признанным авторитетом в сфере библиотековедения. Результаты ваших исследований имеют большое значение для решения задач сохранения и развития библиотек».

Анна Дулатова – доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ. Преподает на кафедре документоведения, информатики и проектной деятельности КГИК.

В биографии Анны Николаевны немало интересных фактов. Она была первым директором библиотеки нашего вуза, которой в этом году исполняется 50 лет. А в студенческие годы Анна Дулатова вела творческую переписку с Самуилом Маршаком, впоследствии вошедшую в его собрание сочинений.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Культура

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