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6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, на главной сцене Книжного фестиваля на Красной площади названы лауреаты первого сезона ежегодной премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов.

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали:

Лауреатами в номинации «Поэзия» стали:

1 место – Владимир Косогов, 31 год, Курск. Сборник стихотворений

2 место – Дана Курская, 31 год, Железнодорожный. Сборник стихотворений

3 место – Григорий Медведев, 33 года, Пушкино. Сборник стихотворений «Карманный хлеб»

Лауреатами в номинации «Проза» стали:

1 место – Кристина Гептинг, 28 лет, Великий Новгород. Повесть «Плюс жизнь».

Главный герой проблемной повести борется за право быть живым и счастливым в условиях, которые любому покажутся худшим кошмаром, – и учится побеждать.

2 место – Евгения Некрасова, 32 года, Москва. Сборник рассказов «Несчастливая Москва».

Великолепный сборник, демонстрирующий филигранную работу со словом, тоном и пугающе хтоническим слогом, а также фантастически житейскую интригу.

3 место – Андрей Грачев, 29 лет, Москва. Сборник рассказов «Немного о семье».

Цепкая и очень актуальная психологическая проза о беспощадности любви и семейного счастья.

Павел Басинский, председатель жюри: «Возникновение премии «Лицей» – очень важное событие в жизни России. На главной исторической площади страны, где многие века решалась её история, объявлены имена лучших молодых писателей, поэтов и прозаиков, которые еще вчера были известны немногим, а сегодня в одночасье стали литературными «звездами». Конечно, в этом есть риск и серьезная опасность для начинающих писателей. Время сейчас такое: жить и проще, и сложнее, чем раньше. Я желаю победителям премии «Лицей» долгого и тернистого пути в литературе».

Денежный приз за первое место в каждой номинации составил 1,2 млн. рублей, за второе место – 700 тыс. рублей, за третье место – 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд – 4,8 млн. рублей. Сборник произведений лауреатов выйдет и в одном из крупнейших российских издательств.

Специальный приз «Слова на вес золота», учрежденный информационным партнером премии –еженедельником «Аргументы и Факты», вручен финалисту «Лицея» Сергею Кубрину (Пенза) за роман «День матери».

«История появления премии связана с открытием памятника Александру Пушкину в ноябре 2013 года в самом центре Сеула в сквере напротив Лотте Отеля, – рассказал г-н Янг Сок, генеральный директор компании «ЛОТТЕ РУС». – Именно благодаря этой символической связи, компанией Лотте Групп была создана премия «Лицей» для выявления молодых талантливых писателей и широкого распространения русской литературной традиции».

Впервые в истории российских премий все финалисты получили в подарок книги со своими произведениями. Книги выпущены специально к церемонии награждения издательским сервисом Ridero. Все 20 книг короткого списка можно прочитать на сайте премии Pushkinprize.ru и на порталеGodliteratury.ru.

«Премия «Лицей» будет способствовать появлению новых талантливых писателей, станет символом развития корейско-российского сотрудничества, равно как и замечательным примером общественной деятельности, – убежден посол Республики Корея в России Пак Ро Бёк.

О начале приёма работ во втором сезоне премии будет объявлено на официальном сайте www.pushkinprize.ru после церемонии награждения.

Учредители премии: группа компаний «ЛОТТЕ» в России (АО «ЛОТТЕ РУС» и ООО «Лотте Конфекшнери»), Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, Ассоциация литературно-художественных журналов, «Центр поддержки отечественной словесности», «Российская газета», «Литературная газета».