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/Культура/

Кубанский школьник стал победителем Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

6 июня 2017 года в Москве на Красной площади состоялся суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В составе 11 суперфиналистов – победитель Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» в Артеке наш земляк - ученик школы №1 станицы Каневской Кирилл Литвинчук.

Сегодня у Кирилла грандиозный успех - он стал победителем Международного конкурса и обладателем приза зрительских симпатий! Он покорил сердца жюри и многочисленных зрителей Москвы своей артистичностью, великолепно прочитав рассказ Л.Абрамцевой «А я кто?». За победу в конкурсе Кириллу вручены диплом победителя, сертификат ы на поездки в детский лагерь «Левково» (Пушкинский район, Подмосковье) и в творческий лагерь «Живая классика» в Санкт-Петербург, а также призы от спонсоров конкурса.
Мы поздравляем Кирилла и его педагога – Ольгу Ивановну Кулик с заслуженной победой!

Источник: Министерство образования Краснодарского края

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Категория: Новости / Культура

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