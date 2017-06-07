Кубанский школьник стал победителем Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

/Культура/

6 июня 2017 года в Москве на Красной площади состоялся суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В составе 11 суперфиналистов – победитель Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» в Артеке наш земляк - ученик школы №1 станицы Каневской Кирилл Литвинчук.

Сегодня у Кирилла грандиозный успех - он стал победителем Международного конкурса и обладателем приза зрительских симпатий! Он покорил сердца жюри и многочисленных зрителей Москвы своей артистичностью, великолепно прочитав рассказ Л.Абрамцевой «А я кто?». За победу в конкурсе Кириллу вручены диплом победителя, сертификат ы на поездки в детский лагерь «Левково» (Пушкинский район, Подмосковье) и в творческий лагерь «Живая классика» в Санкт-Петербург, а также призы от спонсоров конкурса.

Мы поздравляем Кирилла и его педагога – Ольгу Ивановну Кулик с заслуженной победой!

Источник: Министерство образования Краснодарского края