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Ретроспектива брендреализма. выставка Сергея Шнурова

В Московском музее современного искусства открыли выставку музыканта, лидера группы «Ленинград» Сергея шнурова. На презентации известный певец заметил, что пока не задумывается о постоянном сотрудничестве с музеями, но заверил собравшихся, что «рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж», - цитирует слова артиста "Звезда".

Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Брендреализм провозглашен в 2007 году музыкантом и художником Сергеем Шнуровым. Ретроспектива отмечает десятилетие направления.

Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения.

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Категория: Новости / Культура

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Ретроспектива брендреализма. выставка Сергея Шнурова

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